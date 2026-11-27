Kate Middleton è uscita a sorpresa per una visita in Scozia dove ha indossato il suo giaccone Barbour e si è lasciata andare come non aveva mai fatto prima

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha fatto una visita a sorpresa in Scozia, presso la Fondazione Hugo Burge nel Berwickshire. La Principessa di Galles si attrezzata contro il freddo indossando il suo giaccone iconico di Barbour e un lupetto, sfoggiando il perfetto look per passeggiate di fine autunno in campagna.

Kate Middleton, uscita a sorpresa in Scozia

In attesa di vedere il suo toccante documentario dove parla del cancro e di come ha vissuto la sua mortalità, Kate Middleton è apparsa in pubblico a sorpresa per una visita in Scozia che non era stata annunciata dal Palazzo.

La Principessa di Galles, o meglio la Duchessa di Rothesay come è nota in Scozia, si è recata nel Berwickshire. Qui ha fatto visita alla Fondazione Hugo Burge, un’organizzazione benefica che si occupa di sostenere l’artigianato in tutta la Gran Bretagna. Qui Kate ha incontrato gli artisti che seguono i programmi organizzati dalla fondazione e naturalmente si è cimentata in prima persona nei laboratori.

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