Kate Middleton si dà al giardinaggio e la sua giacca in tweed fa furore

Kate Middleton va in campagna e si dà al giardinaggio: indossa la perfetta giacca in tweed, i mocassini e la collana irrinunciabile

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha trascorso una giornata all’aria aperta, dedicandosi a un hobby molto amato nel Regno Unito, il giardinaggio. E per l’occasione ha indossato un perfetto look british con giacca in tweed e mocassini. Semplicemente perfetta.

Kate Middleton si dà al giardinaggio

Dopo averla ammirata sul red carpet alla prima di Digger dove ha incantato con un abito romantico e la collana a cuore che ha 103 anni, Kate Middleton ha cambiato decisamente immagine.

D’altro canto, era necessario. Così, ha abbandonato il look da diva e si è dedicata al giardinaggio. La Principessa del Galles si è recata a Southend-on-Sea, a circa 65 chilometri da Londra, per visitare il Forward Trust nell’ambito del suo progetto contro le dipendenze. Qui ha potuto constatare come il tempo trascorso all’aria aperta e il contatto con la natura vengano utilizzati per promuovere il benessere e aiutare le persone nel loro percorso di recupero.

Kate ha offerto il suo sostegno alle famiglie colpite da dipendenza fin dagli inizi della sua vita a Palazzo. Poco dopo un anno dal suo matrimonio con William, ha scelto l’organizzazione Action on Addiction come una delle sue prime quattro associazioni reali patrocinate, nel gennaio 2012. Il suo lavoro in questo ambito ha inoltre contribuito a plasmare il suo interesse più ampio per la salute mentale e la prima infanzia.

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Non solo, la Principessa ha da sempre sottolineato l’importante ruolo che la natura ha nel contribuire al benessere psico-fisico delle persone, una sensibilità che è aumentata in lei dopo la malattia che l’ha colpita.

Kate, comunque, da sempre adora le attività all’aria aperta. Ha più volte raccontato di come sproni i suoi figli a giocare nella natura e ora che sono più grandi a fare passeggiate ed escursioni e li ha sempre spinti a fare sport, molto dei quali outdoor.

Quindi, non poteva che sostenere i laboratori di giardinaggio come strumento di sostegno per coloro che stanno combattendo contro le dipendenze.

Presso il centro di Southend-on-Sea del Forward Trust, Kate ha visitato Forward Growing, un’iniziativa dell’organizzazione benefica che offre sessioni settimanali di giardinaggio pensate per aiutare le persone a entrare in contatto con la natura, acquisire fiducia in se stesse e sviluppare competenze pratiche all’aria aperta.

Come accade durante le sue visite, la Principessa ha voluto cimentarsi di persona con l’attività organizzata, sedendosi al tavolo a rinvasare piantine. Oltre naturalmente, a parlare con gli organizzatori e i volontari dell’associazione per capire come lavorano.

Kate Middleton, il blazer in tweed che tutte vorremmo

Per affrontare l’aria frizzantina di inizio autunno ed essere comoda tra piante e terra, Kate ha sfoggiato un look informale ma di una eleganza classica.

Infatti, ha indossato un blazer in tweed, un tipico capo britannico, vero passe partout, che può essere utilizzato in occasioni diverse: da un appuntamento di lavoro a una passeggiata in campagna. Forse per questo Lady Middleton ne possiede diversi, di svariati colori e tagli.

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Quello scelto per andare a fare giardinaggio a le spine di pesce nere e marroni, è sciancrato e a doppiopetto. Kate lo ha abbinato a una t-shirt con scollo rotondo e pantaloni skinny. Altro elemento british sono i mocassini che ha indossato in pochissime occasioni.

La Principessa ha inoltre sfoggiato la collana a catena di Laura Lombardi che evidentemente ama molto perché non ci ha più rinunciato da quando l’ha messa per accompagnare George a Eton.