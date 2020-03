Eros, perché Marica Pellegrinelli ha lasciato Charley Vezza

editato in: da

Perché Marica Pellegrinelli ha lasciato Charley Vezza? Secondo le ultime indiscrezioni la love story fra il designer e l’ex di Eros Ramazzotti sarebbe arrivata al capolinea. A mettere fine alla relazione sarebbe stata proprio la modella che era tornata a sorridere accanto a Charley dopo la fine del suo matrimonio.

Poco dopo l’annuncio del divorzio da Eros, la Pellegrinelli era uscita allo scoperto con Vezza. La modella si era mostrata sorridente e felice accanto all’imprenditore e sembrava che la love story procedesse a gonfie vele. Negli ultimi mesi però la situazione sarebbe drasticamente cambiata a causa dei diversi stili di vita dei due.

Charley infatti è sempre in giro per il mondo, affascinato da nuovi progetti e pronto a vivere avventure. Spesso è in viaggio e ama divertirsi fra locali e party esclusivi. Marica invece è già mamma di due bambini – Raffaella Maria e Gabrio Tullio – frutto del suo amore per Eros. La modella ha grandi responsabilità ed è una madre molto attenta che mette i suoi figli al primo posto.

Proprio i progetti per il futuro e il modo di vedere la vita in maniera differente, avrebbero allontanato Charley e Marica. La modella e il designer, che inizialmente erano apparsi molto innamorati, si sarebbero allontanati giorno dopo giorno a causa di continue divergenze. E se la Pellegrinelli è tornata single, sembra che Eros non sia più solo. Secondo alcuni gossip il cantante sarebbe tornato a sorridere accanto a Roberta Morise.

Conduttrice Rai ed ex fidanzata di Carlo Conti, la 34enne avrebbe rubato il cuore del cantante romano. Nelle ultime settimane Ramazzotti aveva dichiarato più volte di essere single e pronto a concentrarsi solo sui figli. Non solo Raffaella Maria e Gabrio Tullio, ma anche Aurora, frutto del matrimonio con Michelle Hunziker. Persone vicine all’artista romano però affermano che la Morise sarebbe riuscita a fargli cambiare idea.