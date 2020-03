Chi è Roberta Morise, conduttrice Rai (ex di Conti) che ha conquistato Eros

editato in: da

Bella e di successo, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe Roberta Morise la conduttrice Rai (ex di Carlo Conti) che ha conquistato Eros Ramazzotti. Classe 1986, è originaria di Cariati, in provincia di Cosenza, e ha debuttato in tv nel 2004 partecipando a Miss Italia con la fascia di Miss Calabria.

Arrivata quarta al concorso, si è fatta notare e poco dopo è sbarcata a I raccomandati di Carlo Conti, con il ruolo di corista. Il successo ha portato Roberta Morise a partecipare a diversi programmi Rai, fra cui L’Eredità e I Migliori Anni. In seguito ha condotto Easy Driver con Veronica Gatto, Sei in un paese meraviglioso e I Fatti Vostri.

Il lavoro in Rai l’ha portata a conoscere Carlo Conti che per diversi anni è stato il suo compagno. Oggi il conduttore è sposato con Francesca Vaccaro, ma il rapporto con Roberta Morise è ancora buono. “Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia – aveva raccontato tempo fa al settimanale Chi -, che la passione pian piano purtroppo è sfumata. Sarà stata colpa della differenza d’età. L’ho lasciato io e ne ho sofferto molto, non sono stata capace di recuperare e superare la crisi“.

In seguito Roberta Morise ha vissuto una love story con Luca Tognola, manager e imprenditore a cui è stata legata per tre anni. “Ho vissuto per un po’ con lui – ha svelato -, sono stati anni bellissimi perché ci siamo voluti bene, ci siamo amati e faccio ancora un po’ fatica a parlarne al passato”.

Qualche tempo fa la Morise ha svelato di aver combattuto contro dei problemi di salute molto gravi. La conduttrice Rai ha rischiato di perdere la funzionalità di un occhio. “Un paio di anni fa un orzaiolo mi afflisse per tre mesi di fila. Andai da un oculista e rimasi completamente scioccata – si legge su Oggi -. Le conseguenze possono essere gravissime, dalla formazione di veri e propri fori, pericolosissimi per i cristallini, all’emergere del glaucoma, che induce alla cecità”.

Single da circa un anno, Roberta Morise avrebbe ritrovato il sorriso accanto a Eros Ramazzotti. Il cantante romano è reduce dalla fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, oggi legata a Charley Vezza.