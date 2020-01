Eros e Marica Pellegrinelli, il retroscena sulla rottura svelato dal paparazzo

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Il paparazzo Alan Fiordelmondo, racconta un retroscena sulla rottura fra Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti. Come è noto la coppia si è separata circa un anno fa dopo oltre dieci anni d’amore e due figlie: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. L’annuncio dell’addio è arrivato come un fulmine a ciel sereno per i fan del cantante romano che erano ormai convinti avesse trovato la donna della sua vita dopo il divorzio da Michelle Hunziker.

Eros e Marica non hanno mai svelato i motivi dietro la fine del loro matrimonio e hanno sempre protetto la loro privacy, scegliendo di rimanere uniti per amore dei figli. Un indizio però arriva dal noto fotografo secondo cui la Pellegrinelli e Ramazzotti erano in crisi già da diverso tempo.

Intervistato da Lorella Boccia nel programma Rivelo, Alan Fiordelmondo ha svelato di aver assistito a una lite fra la modella e il cantante avvenuta durante una vacanza. “Non mi ha stupito che si sono lasciati – ha detto, ospite del programma tv, raccontando anche un episodio specifico -. Qualche anno fa avevo percepito delle sensazioni. Loro erano in vacanza e lui mi aveva chiesto di non scattare, ma Marica si arrabbiò perché avrebbe avuto piacere a farsi fotografare”.

Il paparazzo ha svelato che, di fronte alla decisione di Eros, ci fu una discussione. La top model si mise a piangere e si tuffò in piscina. “Lì compresi che lei stava calzando un ruolo troppo da donna perfetta – ha detto Alan, svelando che parte delle colpe della rottura potrebbero essere di Ramazzotti -. Eros, visto da fuori, è una persona molto particolare nel suo modo di comportarsi, ha cambi d’umore”.

Dopo l’annuncio del divorzio i fan si erano scagliati contro Marica Pellegrinelli, accusandola di aver fatto soffrire l’artista romano e di averlo sfruttato per avere successo. Eros era intervenuto per difendere l’ex moglie e, secondo Fiordelmondo, dietro la fine del matrimonio ci sarebbe ben altro. “Secondo me lui dovrebbe farsi qualche esamino”, ha detto alludendo al presunto brutto carattere di Ramazzotti.