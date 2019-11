Eros e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme dopo l’addio: a scuola con i figli

editato in: da

Eros e Marica di nuovo insieme dopo l’addio per amore dei figli. Ramazzotti e la Pellegrinelli si sono lasciati, ma continuano a frequentarsi per il bene di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Il legame è ancora molto forte, come dimostrando gli scatti pubblicati da Diva e Donna in cui gli ex coniugi accompagnano i bambini a scuola.

Il cantante romano stringe fra le braccia Gabrio Tullio, sorridendo, mentre la top model, più seria, tiene per mano Raffaella Maria, chiamata così per omaggiare l’amatissima mamma di Eros. Un riavvicinamento che però non annuncia nessun ritorno di fiamma. La modella infatti è legata a Charley Vezza, l’imprenditore e designer con cui è uscita allo scoperto poco dopo l’annuncio del divorzio.

Ramazzotti invece è ancora single, nonostante le voci di un flirt con Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Il cantante su Instagram ha voluto smentire ironicamente l’indiscrezione su una love story. Per ora Eros pensa solo ai suoi figli ed è concentrato sulla loro serenità.

“La vita va avanti – aveva confessato in un’intervista rilasciata a I Lunatici, programma radiofonico in onda su Rai Radio 2 – bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”.

Proprio per i figli Eros ha scelto di continuare a frequentare Marica e di avere con lei un buon rapporto. Gli ex coniugi si vedono spesso e l’atmosfera sembra sempre molto rilassata. Nonostante ciò, secondo alcune indiscrezioni, a turbare la pace in famiglia ci sarebbe un altro problema: una presunta lite fra la Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti.

La primogenita del cantante e di Michelle Hunziker ha sempre avuto un buon rapporto con la compagna del padre, ma dopo l’annuncio del divorzio qualcosa si sarebbe incrinato, tanto da spingere le due donne a fare di tutto per non incrociarsi durante un evento in cui erano invitate entrambe.