Eros risponde ai gossip sul flirt con Miss Italia

editato in: da

Eros Ramazzotti risponde ai gossip sul flirt con Miss Italia, Carolina Stramare. Negli ultimi giorni era circolata un’indiscrezione secondo cui il cantante romano aveva perso la testa per la giovane modella. I due si erano conosciuti subito dopo la vittoria della ventenne nel concorso di bellezza.

Eros infatti aveva inviato a Carolina un messaggio, complimentandosi con lei per il risultato raggiunto e la Stramare aveva confessato di essere una sua grande fan, tanto da aver deciso di tatuarsi la frase di una sua canzone per ricordare la mamma scomparsa.

Quando i gossip avevano iniziato a circolare, Miss Italia li aveva immediatamente smentiti, affermando di non avere nessun flirt con Eros. “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere – aveva spiegato lei nelle Stories di Instagram -. Credevo non ce ne fosse bisogno, speravo di non dover trattare l’argomento perché pensavo non fosse necessario e invece mi tocca”.

“In questi giorni ho letto titoli in merito ad una mia presunta relazione seguiti da ‘nessuno smentisce, chi lo sa?’ Ve lo dico io – aveva aggiunto Carolina -. Eros è un artista che stimo moltissimo, lo seguo da quando sono piccola […] Mi scrisse il giorno successivo alla proclamazione per congratularsi ed io l’ho ringraziato, questo è. È proprio una stupidaggine”.

In queste ore è arrivato anche il commento, ironico, di Ramazzotti. L’artista romano ha postato su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme all’anziana nonna qualche anno fa. “Vi presento la mia nuova fidanzata – ha scritto Eros -, lei è miss Nonna, qui eravamo un po’ più giovani. Ps: È un mondo allo sbando, ma teniamo DURO”.

Il cantante ha archiviato la love story con Marica Pellegrinelli, la modella sposata nel 2014 e da cui ha avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, ma per ora rimane single. All’orizzonte per lui non c’è un nuovo amore, come vorrebbero i fan, mentre l’ex è da poco uscita allo scoperto con Charley Vezza.