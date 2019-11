Eros dimentica Marica con Miss Italia: Carolina Stramare rompe il silenzio

editato in: da

Carolina Stramare rompe il silenzio dopo i gossip su una storia d’amore con Eros Ramazzotti. Secondo alcune indiscrezioni il cantante romano avrebbe ritrovato il sorriso dopo l’addio a Marica Pellegrinelli grazie a Miss Italia.

L’artista è tornato single da qualche mese, chiudendo un capitolo importante della sua vita. Dopo oltre dieci anni d’amore accanto alla top model, un matrimonio e due figli – Raffaella Maria e Gabrio Tullio -, Eros ha annunciato il divorzio. Mentre la Pellegrinelli è uscita allo scoperto con Charley Vezza, Eros risultava ancora solo, almeno sino a qualche tempo fa quando un gossip ha acceso le speranze dei fan.

Carolina Stramare, la nuova Miss Italia, e il cantante infatti si starebbero frequentando. I due avevano avuto modo di conoscersi proprio in occasione della vittoria della modella nello show. La più bella d’Italia aveva confidato di aver ricevuto un sms da Ramazzotti in cui si congratulava con lei e la invitava a un suo concerto.

“Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo – aveva detto -. Gli ho detto che ho persino una frase di Mamarà tatuata sulla caviglia destra: Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così. Era la preferita di mamma. Non ci posso credere, mi ha detto, era contentissimo, mi ha invitato ad un suo concerto”.

All’epoca Carolina era fidanzata con Alessio Falsone, ma la love story con lo storico fidanzato è arrivata al capolinea qualche settimana fa. E mentre per lui potrebbero aprirsi le porte di Uomini e Donne, lei avrebbe ritrovato il sorriso con Eros Ramazzotti.

Miss Italia ha scelto di reagire di fronte ai gossip ed è intervenuta per chiarire la situazione. “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere – ha spiegato nelle Stories di Instagram -. Credevo non ce ne fosse bisogno, speravo di non dover trattare l’argomento perché pensavo non fosse necessario e invece mi tocca”.

“In questi giorni ho letto titoli in merito ad una mia presunta relazione seguiti da ‘nessuno smentisce, chi lo sa?’ Ve lo dico io – ha aggiunto Carolina -. Eros è un artista che stimo moltissimo, lo seguo da quando sono piccola […] Mi scrisse il giorno successivo alla proclamazione per congratularsi ed io l’ho ringraziato, questo è. È proprio una stupidaggine”.