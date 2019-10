Eros, Marica Pellegrinelli lasciata da Charley Vezza. Lei fa chiarezza

editato in: da

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza si sono già lasciati? Nelle ultime ore su Instagram tantissimi fan di Eros Ramazzotti hanno ipotizzato una rottura fra la modella, che è stata sua moglie per oltre dieci anni, e l’imprenditore. A scatenare i gossip uno scatto pubblicato sui social da Vezza in cui bacia il petto di una ragazza, seduta cavalcioni su di lui.

“Turn your passion into art” ha scritto il designer, facendo intendere che si trattasse di una foto artistica, ma questo non è bastato a spegnere i pettegolezzi. La relazione fra Charley e Marica va avanti da qualche mese e chi li conosce ha sempre affermato che sono innamoratissimi. La Pellegrinelli è uscita allo scoperto con il nuovo amore poco dopo l’addio a Eros, arrivato con un comunicato ufficiale.

Ramazzotti non ha mai parlato del nuovo legame dell’ex moglie, ma ha sempre ribadito la volontà di avere un ottimo rapporto con lei per il bene dei figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Anche Aurora, la primogenita del cantante, ha spiegato di avere un legame fortissimo con l’ex del padre e di considerarla un punto di riferimento.

Nelle ultime settimane Vezza e la Pellegrinelli erano stati avvistati più volte insieme, prima a Ibiza, poi in Inghilterra per una vacanza d’amore e infine a Milano. Fonti vicine alla coppia avevano parlato anche di una possibile convivenza e del sogno di un figlio. La passione è già terminata?

A quanto pare no, visto che a rispondere ai pettegolezzi sui social ci ha pensato la stessa Marica. È bastato un Like per sciogliere ogni dubbio: lei e Charley stanno ancora insieme e sono molto felici. Nessun addio dunque, ma solo scatti artistici che Vezza, designer visionario, posta spesso sul suo profilo Instagram.

Ed Eros? Il cantante romano per ora è ancora single, ma circondato dall’affetto delle persone che ama. Il giorno del suo compleanno in tanti l’hanno voluto omaggiare, da Laura Pausini a Lorenzo Jovanotti, sino alla figlia Aurora Ramazzotti. Assenti nella lista dei vip che gli hanno fatto gli auguri due nomi importanti: quello di Michelle Hunziker e quello di Marica Pellegrinelli.