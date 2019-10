Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, fuga d’amore a Ibiza: Eros è lontano

editato in: da

Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sono sempre più innamorati. Dopo l’annuncio dell’addio a Eros la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e ormai non si nasconde più, lasciandosi andare ad atteggiamenti affettuosi anche in pubblico.

Era il 2014 quando Ramazzotti, dopo la fine delle nozze con Michelle Hunziker e un lungo periodo da single, giurò amore eterno a Marica Pellegrinelli. Un matrimonio romantico che ha regalato a entrambi grande gioia e due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. L’addio, annunciato con un comunicato stampa congiunto, ha colto di sorpresa i fan che speravano che Eros avesse ormai ritrovato la serenità.

Dopo oltre dieci anni d’amore il cantante romano e la modella hanno deciso di separarsi. Dietro la scelta ci sarebbe una crisi che andava avanti ormai da tempo, ma anche l’incontro di Marica con Charley Vezza. Imprenditore e creativo, il 31enne ha stregato la Pellegrinelli e ormai i due sono inseparabili. Qualche tempo fa erano stati immortalati a Woodstock alla mostra di Maurizio Cattelan, in questi giorni invece sono volati a Ibiza.

Sull’isola delle Baleari, Charley gestisce un noto locale e la coppia ha approfittato del bel tempo per trascorrere un week end romantico. Nelle immagini immortalate dal settimanale Chi, Vezza e la Pellegrinelli si abbracciano e sorridono mentre sono in barca, scambiandosi tenerezze e sguardi complici.

Gli amici, come riporta il settimanale di Alfonso Signorini, affermano che sono innamoratissimi, così tanto che sembrano due adolescenti. Charley e Marica non riescono a stare lontani uno dall’altra e trascorrono insieme ogni minuto libero. Secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe pensando di andare a convivere e avrebbe iniziato a cercare un appartamento a Milano.

Nel frattempo Eros continua il suo tour, circondato dall’affetto dei fan e della famiglia. Accanto a lui la figlia Aurora, che non l’ha mai abbandonato e ha fatto di tutto per regalargli il sorriso. I rapporti fra Ramazzotti e la Pellegrinelli, come ha chiarito più volte, restano buoni per amore dei figli.