Eros, Marica Pellegrinelli al cinema dopo l’addio

editato in: da

Marica Pellegrinelli volta definitivamente pagina dopo l’addio a Eros Ramazzotti e sbarca al cinema.

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi, la modella arriverà presto sul grande schermo. Il debutto come attrice sarà, per gli addetti ai lavori, in occasione del Natale 2019. Il nome del film non è ancora stato svelato, ma sembra che Marica si entusiasta di iniziare una nuova avventura. La carriera di modella procede a gonfie vele e ora la Pellegrinelli è pronta a conquistare anche il mondo del cinema.

Nel frattempo la storia con Eros Ramazzotti sembra arrivata definitivamente al capolinea. Dopo oltre dieci anni d’amore la coppia si è separata, ma continua ad essere unita per amore dei due figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Nessun dramma dunque, liti o gelosie, tanto che l’artista romano è intervenuto più volte su Instagram per difendere l’ex moglie da cattiverie e attacchi.

L’estate 2019 ha rappresentato per la modella un momento di svolta. Dopo la rottura con Eros infatti è uscita allo scoperto con Charley Vezza, designer e imprenditore che le ha rubato il cuore. La storia, secondo indiscrezioni, sarebbe diventata già molto importante e la coppia avrebbe dei progetti importanti. Il primo quello di andare a convivere per rendere la relazione ancora più stabile.

Incurante dei gossip, qualche settimana fa Marica era stata immortalata sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, sorridente e radiosa. Poco dopo era partita per un week end romantico in Inghilterra con Charley ed era ritornata in Italia in tempo per prendere parte alla Fashion Week milanese insieme all’amica Melissa Satta.

Ed Eros? Il cantante in questo periodo difficile e di transizione ha avuto dalla sua parte la figlia Aurora Ramazzotti che non l’ha mai lasciato solo. La 22enne nata dall’amore per Michelle Hunziker l’ha raggiunto in tour, assistendo ad alcuni concerti del suo papà.

“La vita va avanti – aveva confessato Eros a I Lunatici su Rai Radio 2 – bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”. Per questo è molto probabile che appoggerà l’ex moglie nella nuova avventura al cinema, sostenendola, come ha sempre fatto, per amore dei figli.