Marica Pellegrinelli si diverte con Melissa Satta su Instagram: Eros è lontano

Ormai Eros Ramazzotti è lontano e Marica Pellegrinelli si diverte insieme all’amica Melissa Satta.

Le due modelle sono fra le protagoniste della Fashion Week e su Instagram si sono divertite a scherzare, fra pose e chiacchiere. Sfilate, eventi, party, la Settimana della Moda è molto impegnativa per Melissa e Marica. La prima è reduce da un’estate all’insegna dell’amore, grazie al ritorno di fiamma con il marito Kevin Prince Boateng da cui ha avuto il figlio Maddox.

La seconda invece sta riprendendo a sorridere dopo l’addio a Eros Ramazzotti. Qualche mese fa la coppia ha annunciato il divorzio dopo oltre dieci anni d’amore, ma solo di recente la Pellegrinelli è uscita allo scoperto con Charley Vezza, il suo nuovo amore.

L’imprenditore e la top model hanno trascorso un week end romantico in Inghilterra, poi Marica è tornata in Italia per impegni di lavoro. Insieme a lei Melissa Satta, amica e confidente con cui ride su Instagram. Fra una sfilata e l’altra le modelle hanno trovato il tempo di girare alcuni video soprannominandosi le “Marissa”, dall’unione dei loro nomi.

Nonostante le voci (e le speranze dei fan) su un possibile ritorno di fiamma, sembra che Marica Pellegrinelli abbia definitivamente voltato pagina. La modella è pronta a iniziare una nuova vita insieme a Charley Vezza e fonti vicine alla coppia parlano di una possibile convivenza e di un figlio.

La modella ha già due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, nati dall’amore per Eros Ramazzotti. Attualmente a prendersi cura dei piccoli sono soprattutto i genitori di Marica che proprio qualche giorno fa erano presenti a uno dei concerti del cantante romano insieme ad Aurora, la primogenita nata dalle nozze con Michelle Hunziker.

Nessun ripensamento dunque da parte della Pellegrinelli. La vita va avanti e lei è pronta a costruirsi un nuovo futuro con Charley, anche se i rapporti con l’ex continuano a essere buoni.