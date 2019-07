Pellegrinelli-Ramazzotti l’addio ufficiale: “Sono stati dieci anni meravigliosi”

editato in: da

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

La conferma è arrivata con la freddezza e la sintesi di una nota stampa.

Poche parole per ufficializzare quello che si vociferava da settimane: la lunga storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, seconda moglie del cantante, è finita.

È la coppia, di comune accordo, a mettere fine alle indiscrezioni, attraverso un comunicato stampa che, seppure nella sintesi, trasuda rispetto, gratitudine reciproca e totale accordo nella decisione presa.

“Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme”- è scritto nel comunicato – “Oggi i rapporti sono sereni, l’amore che è stato si è trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati.”

Dieci anni d’amore dunque, non si possono dimenticare e sono gli stessi protagonisti di questa lunga relazione a sottolineare prima di tutto la felicità che hanno saputo darsi l’uno con l’altro. “Sono stati dieci anni meravigliosi,” scrivono Eros e Marica, “insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile”.

Questa famiglia bellissima che il loro amore ha saputo creare, e che comprende oggi anche i piccoli Raffaella Maria di otto anni e Gabrio Tullio di quattro, è proprio il motivo per cui Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono voluti uscire allo scoperto e dire pubblicamente che la loro storia, di comune accordo, è finita.

Se la decisione di chiudere è stata presa dal cantante e dalla moglie in piena serenità e consapevolezza, rimane il delicato passaggio di far accettare ai bambini la separazione dei genitori. Un passaggio che, per i vip, rischia sempre di diventare un po’ più critico, data la loro sovraesposizione mediatica, che li rende, inevitabilmente, continuo oggetto di curiosità, ma anche di speculazioni.

È per questo che, nel comunicare la fine del loro amore, Marica ed Eros sono prima di tutto preoccupati per loro, i bambini, che dovranno accettare di non vedere più insieme mamma e papà.

Eros e Marica non si amano più, ma la famiglia che hanno creato, li legherà per sempre. Per questo fanno un appello a tutti, per aiutarli a semplificare questa fase della loro vita di genitori, e chiedono di poterla gestire in piena riservatezza: