Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati: lei vivrebbe già in un’altra casa

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, storia di un amore

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati dopo 10 anni di amore e due figli.

Sembra incredibile, ma pare che ormai il loro matrimonio sia al capolinea. A rivelarlo è Dagospia che scrive: “Non è una crisi passeggera: dopo 10 anni Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati”. Stando all’indiscrezione la modella vivrebbe già in un’altra casa. Si pensa che a giorni arrivi la conferma ufficiale.

Il magazine Spy per primo aveva svelato che tra i due c’era aria di crisi. Ma non essendoci alcuna dichiarazione dei diretti interessati, la faccenda è passata sotto silenzio, per rispuntare in queste ore con un finale che non è lieto.

Eros e Marica si sono fidanzati nel 2009 e sposati nel 2014. Dalla loro relazione sono nati Raffaela Maria nel 2011 e Tullio Gabrio nel 2015. Se fosse confermata la fine del loro amore, per Ramazzotti sarebbe il secondo divorzio, dopo quello da Michelle Hunziker da cui ha avuto la prima figlia Aurora.

Tra l’altro Aurora e Marica sono molto amiche, solo qualche giorno fa la Ramazzotti l’aveva ringraziata pubblicamente su Instagram per un bikini.

Intanto Eros e la Pellegrinelli tacciono, non confermano né smentiscono le voci prima di crisi e ora di separazione. Lei su Instagram pubblica solo foto dei suoi impegni nella moda e lui quelli dei suoi concerti.