Eros: “Aurora non è raccomandata”. E non parla della crisi con Marica

Eros Ramazzotti si lascia andare ad alcune confessioni su Aurora, ma non parla della crisi con Marica Pellegrinelli.

Negli ultimi giorni la coppia è stata al centro del gossip per via di una presunta crisi. Secondo alcune indiscrezioni Marica ed Eros, sposi dal 2014 e genitori di Raffaella Maria e Gabrio Tullio, starebbero attraversando un momento particolarmente difficile.

Le prove a sostegno del gossip sono molte. La mancanza di un messaggio sul profilo Instagram del cantante il giorno del compleanno della moglie, la decisione di trascorrere la degenza dopo l’operazione alle corde vocali in Franciacorta, da solo, anziché a casa e la scomparsa delle fedi sulla mano di entrambi.

Mentre Marica ha scelto la via del silenzio, Eros ha sorpreso tutti, accettando di rilasciare un’intervista in questo periodo turbolento. Il cantante è stato ospite della trasmissione radiofonica I Lunatici in cui ha parlato della sua famiglia e in particolare Aurora, omettendo qualsiasi riferimento alla moglie.

La primogenita del cantante, nata dall’amore per Michelle Hunziker, ha esordito in tv quando era giovanissima, ma già famosa grazie agli illustri genitori. “Il rischio che Aurora possa essere considerata una raccomandata per il fatto di avere come genitori me e Michelle purtroppo c’è sempre, ma noi ce ne sbattiamo! – ha spiegato Eros -. L’invidia della gente non ci tocca perché siamo gente pulita, non abbiamo mai rubato niente a nessuno”.

“Con Aurora ho un rapporto bellissimo – ha aggiunto il cantante, che qualche giorno fa era stato avvistato ad un concerto con la figlia (e Michelle) -. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani. Io non sono un padre severo. Alla fine qualche ca**ata l’ho fatta anche io alla sua età, è normale. Ma lei è cresciuta bene”.

“Un figlio di due genitori separati fa sempre un po’ di fatica – ha concluso l’artista – ma Aurora ha superato questa situazione alla grande bene. Io come padre ho sempre cercato di essere sempre molto presente, di insegnarle l’educazione e le basi per il rispetto del prossimo. E guardando la donna che è diventata oggi posso dire di essere molto fiero di lei”.

Nessun riferimento alla crisi con Marica Pellegrinelli nè alla sua vita dopo Michelle Hunziker. Mentre la modella rimane in silenzio, il cantante romano non ha nessuna intenzione di nascondersi dai gossip, ma l’argomento crisi rimane off limits.