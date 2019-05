Eros Ramazzotti ferma il tour, l’annuncio su Instagram: “Mi opererò alle corde vocali”

editato in: da

Brutte notizie per i fan di Eros Ramazzotti: il cantante ha annunciato lo stop del suo tour a causa di un problema alle corde vocali.

A svelarlo è stato lo stesso artista con un messaggio pubblicato su Instagram in cui ha rivelato la necessità di interrompere il Vita ce n’è World Tour per pensare solo alla propria salute. La tournée che avrebbe dovuto portarlo in giro per il mondo in oltre 80 concerti e celebrare i suoi 35 anni di carriera, è stata momentaneamente sospesa e rimandata a data da destinarsi.

“Alla fine della prima fase del tour ho dovuto necessariamente fermarmi per farmi operare alle corde vocali per un problema di ispessimento – ha scritto Eros su Instagram – e per ritornare ancora più forte di prima ora dovrò stare fermo e riabilitarmi per due mesi“.

“Mi dispiace per i miei fan sparsi in giro per il nord, il centro ed il sud America – ha aggiunto l’ex marito di Michelle Hunziker –. Recupererò tutto l’anno prossimo ma in Europa riprenderò regolarmente l’11 luglio a Locarno per due mesi di festival musicali“.

La pausa forzata dai concerti consentirà ad Eros Ramazzotti di recuperare le forze e prendersi cura delle sue corde vocali, dopo un periodo piuttosto intenso. Si tratta di un problema che spesso colpisce i cantanti, ma che non va in alcun modo sottovalutato e, dopo 35 anni di carriera e successi, l’artista romano lo sa molto bene.

Il tour di Eros era partito da Mantova la sera di San Valentino, con una dedica a tutti gli innamorati, ma soprattutto alla moglie Marica Pellegrinelli. In seguito Ramazzotti era volato a Monaco e Colonia, registrando ovunque sold out. Aveva poi fatto tappa a Milano, Roma, Lione, Madrid, Barcellona, Parigi, Zurigo e Bruxelles. Conquistata l’Europa con la sua inconfondibile voce, era volato negli Stati Uniti, dove si era esibito a Miami insieme a Luis Fonsi, con cui ha scalato le classifiche grazie al brano Per le strade una canzone. Poi il problema alle corde vocali, la preoccupazione dei fan e l’annuncio dello stop.