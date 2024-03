È tutto pronto per Michelle Impossible, che vede il ritorno di Michelle Hunziker in televisione per la terza edizione del programma dal 6 marzo. A Verissimo, ospite da Silvia Toffanin, c’è stato spazio per discutere dei temi a lei cari, tra cui l’associazione Doppia Difesa, ma anche una piccola sorpresa per lei da Ilary Blasi: un messaggio sentito, a cui la conduttrice ha risposto in modo elegante e con enorme commozione. Ma il momento più sentito dell’intervista l’ha vista emozionarsi per il lutto appena subito, ovvero la scomparsa di Rodolfo Ramazzotti, papà di Eros.

Michelle Hunziker a Verissimo, l’omaggio al papà di Eros Ramazzotti

Il 22 febbraio 2024 è scomparso Rodolfo Ramazzotti, papà di Eros, in modo improvviso. Un lutto difficile da elaborare, che ha toccato la famiglia Ramazzotti e Michelle Hunziker, che ha descritto l’ex suocero come “la persona che mi ha accolta come una figlia. La mia famiglia romana, che è sempre rimasta la mia seconda famiglia. Non ce l’aspettavamo. Un grande abbraccio a lui che è volato con tutti i nostri cari in cielo. C’è un angelo in più che ci guarda, ne stiamo collezionando”. Gli occhi sono lucidi, di commozione e di ricordi. Come notato da Silvia Toffanin in studio, la Hunziker conosce il dolore di Eros, avendo perso il papà Rodolfo, che si chiamava come l’ex suocero.

Elaborare il lutto non è facile ovviamente, ci vuole tempo, ma soprattutto amore. Ed è proprio l’amore che lega alla persona scomparsa che diventa il motore per andare avanti. “È una cosa alla quale non siamo mai pronti. Tu puoi fare un percorso spirituale, evolutivo, intellettuale, mentale, tutto quello che vuoi, ma nella vita non sei mai pronto al distacco definitivo. Sicuramente la morte è un concetto molto difficile da elaborare per tutti, anche se hai fede, credi tanto, magari ti facilita un po’ questo pensiero, ma ti manca la persona da abbracciare, da avere vicino, e l’unica maniera per vivere il lutto, l’ho capito a 47 anni, è attraverso l’amore. L’unica cosa che può farti superare un dolore è quello di pensare alla persona sempre con amore, non abbiamo altri mezzi. Saluto Rodolfo, gli voglio tanto bene e voglio tanto bene anche a Eros”. In chiusura, un pensiero per l’ex marito, con cui ha mantenuto un ottimo rapporto in tutti questi anni, divenendo l’ancora della sua vita.

La sorpresa di Ilary Blasi per Michelle Hunziker

È una lunga amicizia, quella che unisce Ilary Blasi a Michelle Hunziker. Nel corso dell’intervista a Verissimo, c’è stata anche una piccola sorpresa organizzata dall’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi per la Hunziker: una sorpresa di cui – su ammissione della Toffanin – la Blasi si è assunta tutta la responsabilità. “Ciao Mich, ci conosciamo ormai da un po’, ma negli ultimi anni ci siamo avvicinate, scoprendo di avere qualcosa in comune. Io ti ho vista nei momenti felici della mia vita, ma anche in quelli più difficili. E sei sempre andata avanti con il tuo sorriso: sei una donna forte, indipendente che mette passione in tutto quello che fa”.

La Blasi ha omaggiato l’energia incredibile della Hunziker, che non si ferma mai, tra lezioni di canto, di ballo, shooting e sport. “Non ti stanchi mai, Mich? Cominci a essere un po’ anziana”, tra una battuta ironica e l’altra, naturalmente la Blasi le ha augurato il meglio per la nuova edizione di Michelle Impossible. La replica della Hunziker? Di pieno sostegno. “Ilary è una donna meravigliosa, autentica, emotiva, onesta, una bravissima mamma. Nel momento più difficile ha dimostrato di avere classe, di sapere quando stare in silenzio. E quando è arrivato il momento di parlare, lo ha fatto sempre in modo elegante”.