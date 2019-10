Eros compie gli anni: Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli si dimenticano di lui

editato in: da

Eros Ramazzotti compie gli anni, ma Marica Pellegrinelli e Michelle Hunziker rimangono in silenzio. Il cantante ha festeggiato il suo 56esimo compleanno, a celebrarlo non solo tantissimi fan, ma anche gli amici più cari, come Laura Pausini e la figlia Aurora Ramazzotti.

Qualcuno però sembra aver dimenticato il compleanno dell’artista romano. Si tratta di due donne che sono state fondamentali nella sua vita: Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. La prima è stata il grande amore di Eros, conosciuta quando era giovanissima e ancora sconosciuta, mamma di Aurora, la sua primogenita.

Dal 1998 al 2008, Eros e Michelle hanno vissuto un amore travolgente, terminato in modo turbolento quando la showgirl svizzera è entrata in una setta che per diverso tempo ha monopolizzato la sua esistenza. Oggi la Hunziker è sposata con Tomaso Trussardi da cui ha avuto le figlie Sole e Celeste, il rapporto con Ramazzotti è comunque ottimo, fatto di affetto e stima reciproca.

Marica Pellegrinelli è stata invece la seconda moglie di Eros. Prima il colpo di fulmine ai Wind Music Awards, dopo un lungo periodo di solitudine per il cantante, poi l’amore, nonostante la differenza d’età. Nel 2014 le nozze, la nascita di Gabrio Tullio e Raffaella Maria, la vita lontano dai riflettori e dai gossip. Qualche mese fa la coppia ha annunciato l’addio dopo oltre dieci anni d’amore e lei è uscita allo scoperto con Charley Vezza.

Eros ha sempre affermato di essere ancora legato all’ex moglie e di avere con lei un buon rapporto per il bene dei figli. Un particolare confermato anche da Aurora Ramazzotti in diverse interviste. Insomma, nonostante le relazioni siano terminate, l’artista romano ha ancora un legame molto forte e bello con le sue ex.

Nonostante ciò sembra che sia Marica che Michelle si siano dimenticate del suo compleanno. La prima ha pubblicato diversi post su Instagram, il giorno in cui Eros compiva gli anni, ma non ha mai accennato a lui. Nelle Stories invece ha svelato di essersi sottoposta a un trattamento per il viso. Nessun accenno a Ramazzotti nemmeno sul profilo della Hunziker, dove la showgirl svizzera ha parlato di allenamenti speciali per il lato B e di make-up per Halloween, senza nessun riferimento, nemmeno minimo, all’ex marito.

Michelle e Marica avranno deciso di fare gli auguri a Eros privatamente per evitare gossip?