Eros, Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti hanno litigato: l’indiscrezione

Marica Pellegrinelli e Aurora Ramazzotti hanno litigato dopo l’addio della modella a Eros? Secondo alcune indiscrezioni la figlia del cantante romano si sarebbe allontanata dalla top model. Come svela il settimanale Diva e Donna i rapporti fra le due si sarebbero “raffreddati” a causa dell’entrata in scena di Charley Vezza, nuovo amore di Marica.

La Pellegrinelli ormai non si nasconde più. Dopo oltre dieci anni d’amore con Ramazzotti è uscita allo scoperto con il designer. La coppia è stata avvistata a Ibiza, dove lui gestisce un locale, e in Inghilterra per una vacanza d’amore, mentre gli amici più stretti parlano di una possibile convivenza a Milano. La love story procede a gonfie vele e, se Eros non ha mai voluto commentare, sembra che la scelta di Marica non sia piaciuta ad Aurora.

Su Diva e Donna si legge che la top model e la figlia di Michelle Hunziker erano state invitate allo stesso evento, ma avrebbero chiesto di partecipare in orari separati. Una sarebbe intervenuta la mattina e l’altra il pomeriggio allo scopo di non incontrarsi. Il motivo? I rapporti si sono raffreddati molto e un incontro pubblico sarebbe stato imbarazzante.

In passato Marica e Aurora non avevano mai nascosto di avere un ottimo rapporto. “Tante cose ti rendono una gran donna e sono lieta che oggi tu sia al fianco di mio padre” aveva scritto qualche tempo fa su Instagram la Ramazzotti, augurando buon compleanno alla moglie del padre.

Anche dopo l’annuncio del divorzio, Aurora aveva difeso la Pellegrinelli dalle critiche feroci degli haters, schierandosi dalla sua parte e aveva partecipato a un concerto di Eros insieme ai fratelli Gabrio Tullio e Raffaella Maria. Non è dato sapere cosa sia successo, anche se secondo alcune indiscrezioni la causa della lite sarebbe proprio Charley Vezza.

Per ora i diretti interessati non hanno ancora commentato. Nel frattempo i gossip non hanno risparmiato nemmeno Eros: nei giorni scorsi infatti si era parlato di una sua love story con Carolina Stramare, nuova Miss Italia. Un pettegolezzo poi smentito dalla modella.