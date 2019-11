Eros dimentica Marica, innamorato di Carolina Stramare: l’indiscrezione

editato in: da

Carolina Stramare ha lasciato il fidanzato per Eros Ramazzotti? Secondo le ultime indiscrezioni il cantante romano avrebbe già ritrovato l’amore dopo l’addio a Marica Pellegrinelli. La fortunata sarebbe proprio Miss Italia che è tornata single da qualche settimana.

A svelarlo il settimanale Spy secondo cui a contribuire alla rottura fra la modella 27enne e lo storico fidanzato sarebbe stato proprio l’interesse per l’artista. Qualche giorno fa la nuova Miss Italia aveva svelato di essersi allontanata dal compagno.

“Ci sentiamo tutti i giorni – aveva detto la Stramare -, parliamo tutti i giorni, però ovviamente lui non sta bene. Gli manco. Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai, quindi è faticoso. Molto faticoso. Anche a me dispiace, però non posso rinunciare alle opportunità che mi si presentano. Ora devo un attimo pensare a me e basta”.

Secondo alcune indiscrezioni però l’addio fra Alessio Falsone e Carolina Stramare non sarebbe stato causato dai troppi impegni di Miss Italia, bensì dalla vicinanza di lei a Eros Ramazzotti. Il gossip non è stato smentito nè confermato dai diretti interessati, ma non è la prima volta che i nomi del cantante e della modella sono accostati.

Dopo la vittoria sul palco di Miss Italia infatti Carolina aveva svelato di aver ricevuto un messaggio d’auguri per la vittoria da Eros. L’artista romano si era complimentato con lei e la Stramare aveva risposto confessandogli di essere una fan sfegatata e di essersi tatuata la frase di una sua canzone, Mamarà, in ricordo della madre scomparsa. A quelle parole Ramazzotti si era mostrato felice e l’aveva invitata a un suo concerto.

Secondo alcune indiscrezioni da quel messaggio sarebbe nato qualcosa di più che avrebbe portato la modella a lasciare lo storico fidanzato. Eros è tornato da qualche mese single dopo l’addio a Marica Pellegrinelli. La top model, che ha avuto da Ramazzotti due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, oggi è legata a Charley Vezza, con cui è uscita allo scoperto poco dopo l’annuncio del divorzio.