Kate Middleton ha un trucco semplicissimo per non affondare nell'erba coi tacchi e per sopportarli quando sta molto in piedi, evitando incidenti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton indossa sempre i tacchi, in qualsiasi stagione e su qualsiasi tipo di superficie, anche quando è pericoloso e il rischio di inciampare è alto. Lo esige il dress code di Corte e lei obbedisce. Ma ha un paio di trucchi che le permettono di non affondare nell’erba e sopportare gli stiletti col caldo e i piedi gonfi, evitando incidenti imbarazzanti.

Kate Middleton, come fa a non affondare coi tacchi nell’erba

Sono rare le apparizioni pubbliche in cui Kate Middleton non porta i tacchi. Di solito, si limitano alle uscite nella natura, quando deve fare delle escursioni o impegnarsi in qualche attività all’aria aperta coi bambini. In questi casi, indossa sneaker o scarponcini, a seconda appunto del programma che ha in agenda. Non l’abbiamo mai vista con le ballerine o con sandali e infradito flat, per altro assolutamente proibiti dal dress code di Palazzo.

Sulle calzature Kate ha gusti molto classici. Le scarpe che indossa più di frequente sono le décolleté a punta con tacco 12 sottile. D’estate varia con le slingback e d’inverno con gli stivali.

La Principessa del Galles ha dato prova di essere a proprio agio coi tacchi, anche se ha avuto anche lei qualche difficoltà. Ma le situazioni erano estreme. Durante il viaggio in Canada, quando George e Charlotte erano piccoli, lei è stata costretta a scendere la scaletta dell’aereo con i tacchi alti e la figlia in braccio. Il rischio caduta è stato altissimo. E un paio di volte, durante la parata di San Patrizio è rimasta incastrata col tacco in una fessura del selciato.

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Ma per il resto non è mai inciampata né caduta. Soprattutto ha una grande abilità nel camminare sull’erba senza affondare, anche quando ha gli stiletto da 12 cm. Kate ha un segreto. E la stylist Amanda Wakeley ha svelato qual è.

“Catherine è particolarmente brava a camminare sull’erba anche con i tacchi altissimi. Deve camminare in punta di piedi per evitare di affondare nel terreno”, come abbiamo visto a WImbledon.

Kate Middleton, il trucco per resistere coi tacchi alti

E ha proseguito: “Le donne della Famiglia Reale, sanno quanto sia importante sentirsi a proprio agio, e Catherine acquista scarpe di diverse misure, a seconda della marca. La defunta Regina [Elisabetta] chiedeva a una delle sue guardarobiere di rodare le scarpe nuove per lei, poiché stare in piedi per ore può essere molto faticoso”.

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Inoltre, anni fa, era stato rivelato che Lady Middleton usava delle apposite solette per evitare di stancare troppo i piedi se doveva portare i tacchi per molto tempo.

Kate Middleton, il potere dei look

La stilista, che ha vestito Kate e molte donne della Famiglia Reale, ha spiegato quanto siano importanti i look per veicolare dei messaggi.

“Le donne della Famiglia Reale, in particolare, diventano esperte nel fare dichiarazioni diplomatiche attraverso il loro abbigliamento e, in effetti, attraverso la scelta dei gioielli, e spesso usano il potere discreto della moda per parlare”. Kate, ha detto lo stilista, “ha ereditato la passione della defunta Regina per gli abiti a blocchi di colore, ma si spinge oltre, indossando letteralmente un unico colore dalla testa ai piedi, scarpe e cappello inclusi. I suoi abiti le permettono di distinguersi dalla folla”.

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Ha poi osservato che Kate “è attenta e consapevole nelle sue scelte e ha padroneggiato l’arte di abbinare capi di alta moda a capi più semplici. Quando visita scuole e associazioni benefiche, tende a ridurre al minimo i suoi abiti”

E ha aggiunto che lo stile della Principessa è cambiato negli anni. “Se si guarda alla giovane Catherine, stava ancora definendo il suo stile ed era più giocosa con i suoi abiti. Ora è elegante, non semplicemente alla moda, e non riesco a pensare a un solo abito che non resisterà alla prova del tempo. Gli orli più lunghi che predilige ora le assicurano un aspetto elegante e aggraziato”.