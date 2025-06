Kate Middleton ignora i consigli e sfiora l’incidente imbarazzante

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è tornata a sorpresa in pubblico, visitando il nuovo V&A East Storehouse di Londra, dove ha sfoggiato un magnifico tailleur pantaloni di Alexander McQueen. Ma in questa occasione la Principessa del Galles ha sfiorato un incidente imbarazzante, perché non si è attenuta strettamente alle regole.

Kate Middleton incanta al museo: i gioielli speciali e l’assenza dell’anello

Kate Middleton ha letteralmente incantato durante la visita alla nuova sezione del Victoria and Albert Museum dove ha potuto vedere come vengono conservati ed esposti i 500mila oggetti presenti nell’archivio.

Kate, molto magra, si è presentata con un tailleur pantaloni di Alexander McQueen, già indossato nel 2023, e i tacchi 12 di Gianvito Rossi. Impressionante la scelta dei gioielli, tra cui una vistosa collana a catena, altro dettaglio significativo è l’assenza dell’anello di fidanzamento, quello con zaffiro e diamanti che apparteneva a Diana. Lady Middleton ha preferito sostituirlo con la fede dell’eternità, un regalo speciale di William.

La Principessa del Galles è incantevole con questo look del potere e i boccoli svolazzanti. Ma ha scherzato col fuoco con questa scelta di look. Infatti, ha rischiato un incidente spiacevole.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, sfiora l’incidente spiacevole

Kate semplicemente non ha letto attentamente le regole del museo. O forse il suo staff ha sottovalutato i consigli della direzione del Victoria & Albert museo sull’abbigliamento da indossare quando si visitano le sue sale.

La Principessa del Galles si è presentata all’appuntamento con le sue iconiche décolleté dal tacco alto a stiletto. Ma sul sito dell’istituto si legge: “Si consiglia di indossare abiti pratici e scarpe basse. La pavimentazione in griglia metallica non è adatta a tacchi a spillo o tacchi a spillo”.

Ignorando il regolamento, Kate si è trovata in una situazione piuttosto spiacevole. Infatti, si è dovuta tenere saldamente alla ringhiera di vetro mentre camminava sulla pavimentazione in griglia metallica, rischiando a ogni passo che i tacchi sottili si incastrassero tra i buchi della griglia.

Fonte: Getty Images

La Principessa ha davvero faticato per restare in piedi ed evitare una caduta che sarebbe stata piuttosto imbarazzante, un incidente che davvero avrebbe potuto avere spiacevoli conseguenze.

Ma nascondendo la sua difficoltà a camminare in quella situazione, Kate ha sempre mantenuto il sorriso sulle labbra e ha ascoltato attentamente le spiegazioni dello staff del museo, senza far trasparire il disagio.

D’altro canto, Kate sa come affrontare momenti di difficoltà in pubblico. Anni fa fu spesso vittima del vento birichino che in più di un’occasione le ha sollevato la gonna, mostrando più del dovuto. Una volta, una folata più potente delle altre, svelò la lingerie. Quelle foto furono pubblicate su Bild che però fu immediatamente costretto a rimuoverle.

Da allora la moglie di William seguì il consiglio della Regina Elisabetta, di allungare leggermente le gonne e di mettere dei pesetti nell’orlo in modo da evitare svolazzamenti inopportuni.