Maxima d’Olanda inaugurerà il World Pride di Amsterdam, una svolta storica per tutte le Regine

La Regina Maxima inaugurerà il World Pride 2026 ad Amsterdam, un gesto dal forte valore simbolico che conferma l'impegno della monarchia olandese per inclusione e diritti civili

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Giornalista, esperta di tv e lifestyle

Maxima d'Olanda

Maxima d’Olanda sarà tra le protagoniste del World Pride 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato ai diritti della comunità LGBTQIA+, in programma ad Amsterdam. Sabato 25 luglio la Regina prenderà parte alla cerimonia inaugurale della manifestazione, confermando ancora una volta il sostegno della Casa reale olandese ai temi dell’inclusione, della diversità e dei diritti civili.

Come spiegato dalla monarchia dei Paesi Bassi, l’evento rappresenta un’occasione per promuovere l’emancipazione delle persone LGBTQIA+ e sensibilizzare l’opinione pubblica sul rispetto dei diritti umani a livello globale. Organizzato da InterPride, si svolge ogni due anni in una città diversa e riunisce associazioni, attivisti e istituzioni provenienti da tutto il mondo.

Prima della cerimonia ufficiale, Maxima visiterà lo Sport Pride e lo Youth Pride, due iniziative dedicate rispettivamente alla promozione dell’inclusione nello sport e alla creazione di spazi sicuri per i giovani durante le celebrazioni. La sovrana incontrerà rappresentanti delle associazioni e visiterà gli stand informativi, sottolineando l’importanza del dialogo con la società civile.

Maxima d’Olanda inaugurerà il WorldPride di Amsterdam

Il WorldPride 2026 offrirà un calendario di appuntamenti che andrà ben oltre la tradizionale parata dell’Orgoglio. Tra gli eventi più attesi figurano la marcia che attraverserà il centro di Amsterdam, con partenza da Piazza Dam e arrivo al Vondelpark, la celebre sfilata di imbarcazioni lungo i canali della città, il concerto UNITY in Museumplein e la Conferenza internazionale sui diritti umani.

La manifestazione rappresenta anche un momento simbolico per Amsterdam, da tempo considerata una delle capitali europee della libertà e dell’inclusione. L’edizione 2026 coinciderà infatti con il venticinquesimo anniversario dell’entrata in vigore della legge che ha reso i Paesi Bassi il primo Stato al mondo a riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso.

La normativa, approvata dal Parlamento nel 2000 ed entrata in vigore il 1° aprile 2001, garantì alle coppie omosessuali gli stessi diritti riconosciuti a quelle eterosessuali, compresa la possibilità di adottare figli. Nella notte dell’entrata in vigore della legge, quattro coppie celebrarono il matrimonio nel municipio di Amsterdam, dando vita a una pagina destinata a entrare nella storia dei diritti civili.

L’importanza della presenza della Regina Maxima d’Olanda

La partecipazione di Maxima d’Olanda assume quindi un valore che va oltre quello puramente istituzionale. La sua presenza all’inaugurazione del WorldPride rafforza l’immagine di una monarchia vicina ai valori dell’inclusione e coerente con il percorso intrapreso dai Paesi Bassi sul fronte dei diritti civili.

In questo contesto si inserisce anche un precedente che riguarda la Principessa ereditaria Amalia. Nel 2021 l’allora primo ministro Mark Rutte, oggi segretario generale della NATO, chiarì pubblicamente che un eventuale matrimonio della futura Regina con una persona dello stesso sesso non costituirebbe alcun ostacolo alla successione al trono.

Nei Paesi Bassi i membri della famiglia reale devono ottenere l’approvazione del Parlamento per contrarre matrimonio, ma il governo ha più volte ribadito che il genere del futuro coniuge non rappresenterebbe motivo di esclusione dalla linea di successione.

Una posizione che conferma come la monarchia olandese abbia scelto di accompagnare l’evoluzione della società, mantenendo saldo il proprio ruolo istituzionale senza rinunciare a sostenere i principi di uguaglianza e non discriminazione.