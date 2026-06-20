Maxima d’Olanda ai Mondiali 2026, la sfida impossibile che nessuna Regina ha mai affrontato

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IPA Maxima d'Olanda

I Mondiali 2026 mettono alla prova non soltanto le Nazionali in campo ma anche i loro tifosi più illustri. Tra questi ci sono la Regina Maxima d’Olanda e il marito, Re Willem-Alexander. I due sono chiamati a una vera e propria corsa contro il tempo per sostenere due squadre del cuore impegnate a poche ore di distanza e in due diversi Stati americani.

La particolarità nasce dalla presenza nel torneo non solo dell’Olanda, ma anche di Curaçao, territorio autonomo caraibico che fa parte del Regno dei Paesi Bassi. Per la famiglia reale si tratta quindi di una Coppa del Mondo speciale, da vivere con un doppio tifo e un’agenda decisamente più complicata rispetto a quella degli altri sostenitori.

Il 20 giugno rappresenta la giornata simbolo di questa insolita situazione. L’Olanda affronta la Svezia a Houston, in Texas, mentre poche ore dopo Curaçao scende in campo contro l’Ecuador a Kansas City, nel Missouri. Due appuntamenti che costringono la coppia reale a organizzare un vero e proprio tour de force tra aeroporti, voli e stadi.

Per Maxima e Willem-Alexander non si tratta soltanto di assistere a una partita di calcio, ma di rappresentare il legame tra i Paesi Bassi e tutte le realtà che compongono il Regno. Una missione istituzionale che, per una volta, si intreccia con la passione sportiva.

Maxima d’Olanda e il doppio tifo ai Mondiali

Se il sostegno all’Olanda appare scontato, quello a Curaçao ha un significato particolare. L’isola caraibica vive infatti una pagina storica grazie alla partecipazione ai Mondiali 2026, un traguardo che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e attirato l’attenzione internazionale.

Molti appassionati definiscono affettuosamente Curaçao la “seconda Nazionale” dei Paesi Bassi. Un soprannome che racconta il forte legame esistente tra le due realtà e che spiega perché la famiglia reale abbia deciso di seguire con attenzione il cammino della squadra.

L’ex commissario tecnico Dick Advocaat ha sintetizzato lo spirito con cui l’isola affronta questa avventura mondiale: indipendentemente dai risultati, la semplice qualificazione rappresenta già una vittoria storica.

Per questo motivo, la presenza di Maxima (che tra l’altro è argentina) e Willem-Alexander sugli spalti assume anche un valore simbolico. La coppia reale vuole testimoniare la vicinanza dell’intero Regno a una nazionale che sta vivendo il momento più importante della propria storia sportiva.

Non è escluso che il sovrano possa sfruttare la sua esperienza da pilota per ottimizzare gli spostamenti e riuscire ad assistere a entrambe le sfide senza perdere neppure un minuto dell’azione.

Le figlie di Maxima d’Olanda tifose speciali ai Mondiali 2026

L’entusiasmo per i Mondiali 2026 non riguarda soltanto Maxima d’Olanda. Anche le figlie sono state coinvolte nei preparativi e hanno già raccontato come intendono seguire la competizione.

La Principessa Ariane dovrebbe accompagnare i genitori negli Stati Uniti, partecipando alla maratona sportiva tra Houston e Kansas City. Diversa invece la scelta dell’erede al trono Amalia, che ha preferito un approccio più informale.

La futura Regina ha infatti scherzato sulla possibilità di seguire le partite “da qualche pub di Amsterdam”, mescolandosi ai tifosi e vivendo l’atmosfera del torneo lontano dai protocolli ufficiali.