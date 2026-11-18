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IPA Ilary Blasi

Salta la puntata del 20 novembre 2026 del Grande Fratello Vip. Il reality infatti non andrà in onda di venerdì questa settimana, saltando il doppio appuntamento che è ormai diventato una consuetudine per i fan della trasmissione.

Salta la puntata del 20 novembre del GF Vip

Ad annunciare la scelta di slittare la messa in onda della semifinale del Grande Fratello Vip è stata la stessa Ilary Blasi. Sul profilo ufficiale dello show è stato pubblicato un video in cui la conduttrice annuncia la decisione di far saltare il doppio appuntamento con il reality.

Nella clip vediamo Ilary Blasi con indosso il look sfoggiato nel corso della puntata di lunedì. Un appuntamento segnato da una doppia eliminazione con Megan Ria e Valeria Marini costrette ad abbandonare la Casa di Cinecittà. “Ci vediamo lunedì, fra una settimana. Mi mancherete!”, dice la conduttrice nel video.

Quando andrà in onda la semifinale del GF Vip

Quando tornerà il Grande Fratello Vip? La semifinale andrà in onda lunedì 23 novembre 2026. In quell’occasione il pubblico dovrà scegliere il quarto finalista della trasmissione dopo Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa.

La finale, se non ci saranno altri spostamenti, dovrebbe poi andare in scena il 27 novembre 2026. Ad abbandonare il reality nella puntata trasmessa lunedì 16 novembre 2026, era stata la ballerina Megan Ria, arrivata al televoto dopo la lite con Federica Morello e l’avvicinamento a Varsi.

Poco dopo a lasciare la Casa di Cinecittà, a sorpresa, era stata Valeria Marini. Un addio che era arrivato in seguito ad una crisi della showgirl sarda che aveva minacciato di voler lasciare la trasmissione. Il pubblico aveva invece scelto di salvare Alessandro Varsi e Andreas, premiando anche Federica Morello.

I colpi di scena, nel corso dell’appuntamento, non erano mancati. La puntata si era aperta con l’assenza di Alex Belli, grande protagonista delle scorse puntate, ma anche con una lite durissima fra Valeria Marini e Guendalina Tavassi.

Una discussione che era nata per via delle ore trascorse in bagno, che aveva rischiato di degenerare. La Marini infatti aveva accusato la Tavassi di aver bestemmiato. Come ben sappiamo secondo il regolamento del reality bestemmiare comporta l’immediata eliminazione dallo show. “Ho spiegato di avere una patologia, ci scherzo, ci rido, ma io devo andare in bagno e ogni volta che devo andare lei viene e bussa”, aveva tuonato Guendalina.

“Lei ha bestemmiato”, aveva replicato la showgirl, dando vita ad una lite accesa. “Io non ho mai bestemmiato in vita mia – aveva replicato l’influencer -. Tu sei una bugiarda, dici bugie e queste cose gravi, mi hai dato della pazza schizofrenica. Se si inventa queste cose io me ne vado”.

A quel punto era intervenuta Ilary Blasi per placare gli animi e fare chiarezza sulla presunta bestemmia.

“Abbiamo verificato – interviene Ilary Blasi sulla questione della presunta bestemmia – Non abbiamo trovato niente di quello che ha detto Valeria, non c’è un filmato, un video o un audio in cui si senta quello che sta sostenendo Valeria. Ripeto, abbiamo verificato ma noi non l’abbiamo trovato”.