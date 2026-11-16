Anticipazioni Grande Fratello VIP, chi rischia l’eliminazione stasera 16 novembre

IPA Ilary Blasi

Il nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP va in onda stasera, lunedì 16 novembre, come sempre su Canale 5. Una 19esima puntata che si preannuncia bella densa: gli equilibri appaiono sempre più fragili all’interno della Casa più spiata d’Italia e tra i concorrenti si percepisce sempre più tensione, a due settimane dalla finale (prevista il 30 novembre). Al televoto si sfidano Andreas Muller, Federica Morello, Alessandro Varsi e Megan Ria. E intanto resta l’incognita Alex Belli: è davvero “game over”, come lui stesso ha scritto sui social?

Le anticipazioni della 19esima puntata

Al centro della nuova puntata del GF VIP, guidato come sempre da Ilary Blasi e dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, c’è l’incognita Alex Belli. Rientrato dopo l’eliminazione come Executive Chef del GF Vip Bistrot, l’attore si è scontrato con Alessandro Roncaccia sui metodi di gestione della brigata, dividendo i concorrenti in due schieramenti opposti. Intanto sui social “il Man” ha pubblicato uno sfogo (“NO. THIS IS NOT MY GAME”) annunciando la sua ultima portata, quello che ama chiamare “oblio”: stasera in puntata si capirà se il suo addio al reality sia definitivo, un vero “GAME OVER”, come lui stesso ha scritto.

Intanto la corsa verso la semifinale del prossimo 23 novembre si fa sempre più serrata, con le tre finaliste Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi già qualificate, con buona pace degli altri concorrenti. Federica Morello è reduce da un duro faccia a faccia con Megan Ria sulle nomination, in cui Andreas Muller (inconsapevole di aver subito una rapina) ha preso le sue difese richiamando alla sincerità. Per non parlare del “caso polpette”, con Guendalina Tavassi protagonista di continui bisticci con Valeria Marini.

Tensioni e discussioni a parte, c’è spazio anche per le sorprese al GF VIP, una delle quali dovrebbe riguardare Alessandro Varsi. Dulcis in fundo, in scena le danze sulle note di Lady Marmalade, guidate da Francesca Manzini.

Televoto ed eliminato, chi è il favorito dei sondaggi

Nella scorsa puntata, la neo-finalista Giulia Provvedi ha mandato al televoto Federica Morello, poi raggiunta con le votazioni palesi della Casa da Andreas Muller, Alessandro Varsi e Megan Ria. Attenzione però al regolamento di questa sera: il pubblico vota per salvare il proprio preferito, perciò il meno votato non uscirà subito, ma diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione (a meno che non venga lanciato un televoto flash).

I sondaggi online non ufficiali di GF ForumFree vedono Andreas Muller in testa col 44,38% delle preferenze, seguito da Federica Morello col 42,32%. Molto più distanti sono Alessandro Varsi col 9,19% e Megan Ria col 4,11%. Ma, si sa, tutto può cambiare e il verdetto resta aperto fino alla chiusura del televoto.

Dove si può guardare il GF VIP

La diretta del Grande Fratello VIP va in onda lunedì 16 novembre in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. La puntata si può seguire live anche in streaming su Mediaset Play e, per chi volesse recuperarla in seguito, sarà disponibile anche on demand.