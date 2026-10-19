Anticipazioni Grande Fratello Vip, chi è l’eliminato di stasera

Il "Grande Fratello Vip" torna in prima serata lunedì 19 ottobre su Canale5: sarà una puntata ricca di confronti, tensioni e nuovi verdetti

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IPA Ilary Blasi

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, che torna in prima serata su Canale5 lunedì 19 ottobre. Il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, si prepara a una puntata ricca di confronti, tensioni e nuovi verdetti. Dopo l’eliminazione di Moreno Morello, arrivata venerdì scorso, l’attenzione è tutta rivolta ai quattro concorrenti finiti al televoto. Ma chi rischia davvero di lasciare la Casa più spiata d’Italia? Intanto, tra gli inquilini, non si placano le polemiche e Valeria Marini continua a essere al centro delle dinamiche del programma.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 19 ottobre

La puntata di lunedì 19 ottobre del Grande Fratello Vip ripartirà dalle tensioni che hanno caratterizzato gli ultimi giorni nella Casa. Al centro dell’attenzione ci sarà ancora una volta Valeria Marini, protagonista di un momento particolarmente difficile. La showgirl, durante l’ultima diretta, ha manifestato la volontà di abbandonare il reality, stanca delle continue discussioni con gli altri concorrenti.

Un malessere emerso anche durante le nomination, quando Valeria ha tentato di votare sé stessa, una scelta non consentita dal regolamento. Il suo comportamento ha suscitato diverse reazioni tra gli inquilini, mentre Alex Belli ha invitato i compagni a mostrare maggiore comprensione nei suoi confronti. Resta dunque da capire se la showgirl deciderà di proseguire la sua avventura oppure se tornerà a parlare di un possibile abbandono.

Spazio anche ad Andreas Müller, sempre più provato dalla lontananza dalla famiglia: il ballerino ha confessato di sentire molto la mancanza delle sue bambine, Penelope e Ginevra, lasciandosi andare a un momento di sconforto. Non è escluso che proprio per lui possa arrivare una sorpresa nel corso della diretta.

Grande Fratello Vip, chi è l’eliminato del 19 ottobre

Grande attesa anche per il televoto, che vede protagonisti Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian. A differenza di quanto accaduto nell’ultima puntata, però, questa volta non è prevista un’eliminazione immediata: il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione definitiva.

Secondo gli ultimi sondaggi online, a rischiare maggiormente sarebbe Jonathan Kashanian, che si trova in fondo alla classifica delle preferenze. Le rilevazioni pubblicate da GF Forum Free vedono infatti Carmen Di Pietro nettamente in vantaggio, con circa il 39% dei consensi, seguita da Alessandro Varsi e Valeria Marini, entrambi intorno al 21%. Jonathan si fermerebbe invece poco sotto il 18%.

Si tratta naturalmente di percentuali indicative, che non rappresentano il risultato ufficiale del televoto. Il verdetto arriverà soltanto durante la diretta, quando Ilary Blasi comunicherà il nome del concorrente destinato a rischiare l’uscita dalla Casa nella prossima puntata.

Nell’ultimo appuntamento, venerdì 16 ottobre, a dover abbandonare definitivamente il programma era stato Moreno Morello, risultato il meno votato dal pubblico con il 10,91% delle preferenze. L’ex inviato di Striscia la Notizia aveva accolto il verdetto senza nascondere una certa amarezza per le difficoltà incontrate durante la sua permanenza nella Casa.

Dove e quando vedere la puntata

L’appuntamento con il Grande Fratello Vip è per lunedì 19 ottobre in prima serata su Canale5, a partire dalle 21.30 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna. La puntata sarà disponibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity, dove sarà possibile recuperarla successivamente on demand. Per chi desidera seguire quotidianamente le vicende degli inquilini, restano inoltre disponibili gli aggiornamenti e i collegamenti dalla Casa attraverso i canali Mediaset.