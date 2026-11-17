La diciannovesima puntata del "Grande Fratello Vip" si è chiusa con due eliminazioni, che hanno cambiato gli equilibri del reality show

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Ilary Blasi

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 16 novembre ha riservato più di una sorpresa: a lasciare definitivamente la Casa sono state Megan Ria e Valeria Marini, protagoniste di una doppia eliminazione che ha cambiato gli equilibri del reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi.

La prima uscita è arrivata attraverso il televoto aperto nella puntata precedente. La seconda, decisamente più imprevedibile, è stata determinata da una votazione lampo che ha coinvolto tre concorrenti. A farne le spese è stata Valeria Marini, eliminata dopo settimane di tensioni e discussioni con gli altri inquilini.

GF Vip, Megan Ria è la prima eliminata del 16 novembre

La puntata di lunedì 16 novembre si è aperta con quattro concorrenti in nomination: Andreas Müller, Alessandro Varsi, Federica Morello e Megan Ria. Il primo a conquistare la salvezza è stato l’ex ballerino di Amici, seguito da Alessandro Varsi. Il verdetto finale si è quindi concentrato su Federica e Megan, rimaste in attesa di conoscere la decisione del pubblico.

A comunicare l’esito è stato proprio Varsi: Megan Ria era l’eliminata. Federica Morello, invece, ha potuto proseguire la sua avventura nella Casa, superando un televoto che alla vigilia sembrava particolarmente delicato. Per Megan si è così interrotta la corsa verso la finale, mentre per Federica la serata avrebbe riservato un’altra prova decisiva.

Valeria Marini eliminata a sorpresa

Il secondo colpo di scena è arrivato poco dopo. I concorrenti sono stati divisi in due gruppi, chiamati a indicare i nomi da mandare al televoto flash. Il gruppo nella Nuvola ha scelto Federica Morello, mentre quello nella Mystery ha indicato Alessandro Varsi. Attraverso il meccanismo dei piramidali, Varsi ha poi ottenuto la possibilità di trascinare un altro concorrente nella sfida, e la sua scelta è ricaduta su Valeria Marini.

Il pubblico si è quindi trovato a decidere tra Federica, Alessandro e Valeria. A ricevere meno preferenze è stata proprio la showgirl, costretta ad abbandonare il programma. La sua uscita è stata accompagnata da parole che hanno raccontato quanto fosse diventata difficile la convivenza nella Casa.

Dopo aver scoperto il verdetto, Valeria ha ringraziato il pubblico per averla liberata da una situazione che, a suo dire, era diventata insopportabile, lamentando un clima di aggressività quotidiana. La showgirl ha accolto l’eliminazione quasi come una liberazione, anziché come una sconfitta.

Le percentuali del televoto: Federica Morello sorprende tutti

I risultati delle votazioni hanno offerto un altro elemento interessante. Nel primo televoto Andreas Müller ha confermato il suo seguito, raccogliendo il 39,21% delle preferenze, ma Federica Morello ha raccolto una percentuale molto vicina a quella del ballerino, con il 36,69%.

Ma la vera sorpresa è arrivata con il secondo televoto: Federica Morello ha conquistato quasi il 60% delle preferenze, diventando la più votata nella sfida contro Varsi e Valeria Marini. Un risultato che le ha garantito anche un vantaggio nelle successive nomination.

Adesso con Megan Ria e Valeria Marini fuori dal gioco, la corsa verso la finale prosegue con un nuovo televoto. Federica Morello, grazie alla vittoria nella votazione flash, ha ottenuto il potere di mandare direttamente in nomination un concorrente, scegliendo Piera Meloni.

Le successive nomination hanno portato al televoto anche Alessandro Varsi e la stessa Morello: sarà ancora una volta il pubblico a decidere chi dovrà lasciare la Casa nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.