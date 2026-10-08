Chi è Piera Meloni, tiktoker e concorrente del GF Vip

Piera Meloni è la star di Tik Tok che ha conquistato il Grande Fratello Vip fra storie d'amore e pentimenti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Piera Meloni è fra i concorrenti più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ad attirare l’attenzione il suo legame con Alessandro Roncaccia e il confronto con il fidanzato Gian Marco, entrato nella Casa di Cinecittà per avere un chiarimento con lei.

Chi è Piera Meloni, la tiktoker del GF Vip

Classe 2003, Piera Meloni è nata in Sardegna e sui social è diventata famosissima grazie ai suoi video in cui parla di moda, beauty e lifestyle. Con il tempo la giovane è riuscita a costruire una solida community, in particolare su Tik Tok dove è amatissima dai suoi fan.

Originaria de La Maddalena, Piera ha un legame fortissimo con la sua famiglia e spesso sui social ha parlato delle sue radici sarde, ma anche napoletane. Terminate le superiori si è trasferita a Milano con il sogno di fare qualcosa di grande. Ha iniziato a frequentare un istituto professionale per geometri, con specializzazione nell’interior design. In seguito ha deciso di focalizzarsi soprattutto sul mondo della comunicazione.

La fama per Piera Meloni è arrivata grazie a Tik Tok dove è conosciuta come Piera Melony. Nel suo profilo parla di moda e look, racconta la sua vita e condivide segreti di bellezza riguardanti skincare e prodotti. Non solo: conduce anche un programma musicale con Numero Verde, vero nome Andrea Cioffi.

Piera Meloni al Grande Fratello Vip

Il suo ingresso al Grande Fratello Vip dunque è stato accompagnato da grande curiosità. Piera Meloni è arrivata nella Casa il 15 settembre durante l’Open House insieme a Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi.

Durante i primi giorni nella Casa, Piera aveva parlato a lungo del fidanzato Gian Marco e del loro amore. Con l’ingresso di Alessandro Roncaccia però molte cose sono cambiate e, di fronte all’attrazione nei confronti del concorrente, la giovane ha messo in dubbio i suoi sentimenti per il fidanzato.

Fra i due è dunque andato in scena un confronto nel corso della puntata. Ilary Blasi ha fatto entrare Gian Marco nella Casa per parlare con Piera Meloni che si è sciolta in lacrime, parlando della sua confusione.

“Per ora è meglio che ognuno prenda la sua strada”, ha spiegato lei, piangendo e lasciando così il fidanzato. Gian Marco, a sorpresa, ha spiegato di essersi tatuato per lei: “”Mi sono tatuato il tuo nome durante una puntata del Grande Fratello – ha rivelato -. Era la prima in cui ho visto i suoi video con Roncaccia. Ero veramente sicuro, mi fidavo tanto ed ero convinto che questa cosa ci avrebbe portato a essere più uniti”.

Poco dopo, parlando con Marina La Rosa, Piera ha confessato di essere ancora più confusa. “Ci ho pensato, ma non sono stata male. Lo amo, ma non quanto meriterebbe”, ha ammesso, aprendo le porte ad un possibile nuovo confronto, ma anche ad una conoscenza con Roncaccia, sempre più vicino all’influencer.