Chi è Alessandro Roncaccia, l’influencer che ha conquistato il GF Vip

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessandro Roncaccia

Alessandro Roncaccia è l’influencer e giovane imprenditore che ha conquistato il pubblico al Grande Fratello Vip. Spontaneo e simpatico, Alessandro avrebbe già messo in crisi Piera Meloni, entrata nel reality da fidanzata.

Chi è Alessandro Roncaccia

Classe 2001, Alessandro Roncaccia è nato a Roma e studia Economia Aziendale. Lavora come imprenditore, gestendo insieme ad un amico una casa vacanze e portando avanti una attività un’agenzia di scouting per talenti.

Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, Alessandro è stato il protagonista di due stagioni di Italia Shore, il celebre reality di Paramount+ che ricalca il format di Jersey Shore. Sin dalle prime puntate Roncaccia ha conquistato il pubblico, diventando uno dei protagonisti dello show.

Nel corso della sua permanenza a Italia Shore ha avuto un breve flirt con Swami Prinno, seguito da una relazione con Gaia, un’altra protagonista del reality. Seguitissimo su Instagram, dopo la partecipazione alla trasmissione di Paramount+ è diventato anche un influencer, raccontando le sue giornate fra palestra, lavoro e serate in discoteca con gli amici.

Alessandro Roncaccia all’interno della Casa del GF Vip ha parlato spesso della sua famiglia, in particolare del rapporto con la madre a cui è legatissimo.

“Ogni cosa che faccio, la faccio per lei. È la mia vita – ha raccontato a Megan Ria -. Sono cresciuto a sua immagine e somiglianza. Io sono la sua fotocopia, la sua estensione. Le racconto tutto, come mi capisce lei non mi capisce nessuno”. Roncaccia dopo il divorzio dei genitori ha vissuto per dieci anni con sua madre, ma è riuscito a costruire un buon rapporto anche con il padre: “Ci sentiamo sempre, anche lui è la vita mia”, ha detto.

Il legame con Piera al Grande Fratello Vip

L’ingresso di Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip ha portato non solo una ventata di novità nello show condotto da Ilary Blasi, ma anche un possibile flirt. Piera Meloni sin da subito ha mostrato un forte interesse nei confronti del giovane imprenditore, arrivando a mettere in dubbio la sua relazione con un ragazzo rimasto fuori dalla Casa.

“Ero convinta di riuscire a tenere tutto sotto controllo, ma è impossibile – ha spiegato Piera, parlando della sua attrazione per Roncaccia e le paure per il fidanzato Gianmarco -. Mi sento in colpa e mi spaventa non avere il controllo sulle cose. Non so come Gianmarco stia vivendo tutto questo. In questi giorni sono stata molto in pensiero e non sto bene”.

“In questo piccolo mondo abbiamo molto tempo per stare da soli con noi stessi e fare i conti con cose che fuori non avevamo considerato. Ho sbagliato a non chiarire prima di entrare – ha spiegato a Ilary Blasi -. Mi fa stare male il pensiero di poter ferire una persona alla quale tengo immensamente. È un ragazzo incredibile e meraviglioso. Posso solo immaginare come possa stare”.

Fra bigliettini e confidenze, Roncaccia e Piera si sono avvicinati molto nel corso dei giorni all’interno del Grande Fratello Vip. “Alessandro è un bellissimo ragazzo, è interessante e con lui mi trovo bene – ha detto lei -. Ma sono destabilizzata perché vorrei capire che cosa sta pensando Gianmarco. Per Roncaccia non provo nulla: ho troppi pensieri ed emozioni per la persona che mi aspetta fuori”.