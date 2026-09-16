Chi è Jonathan Kashanian, migliore amico di Michelle Hunziker e concorrente del GF Vip

Ex gieffino, esperto di moda e migliore amico di Michelle Hunziker: Jonathan Kashanian è fra i concorrenti del Grande Fratello Vip

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Jonathan Kashanian

Fra i personaggi più amati e conosciuti della storia del Grande Fratello c’è Jonathan Kashanian, showman, opinionista ed esperto di moda, legatissimo a Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Oggi Jonathan ha iniziato una nuova avventura, entrando nella casa del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi.

Chi è Jonathan Kashanian

Classe 1981, Jonathan Kashanian è nato a Ramat Gan, una cittadina del Gush Dan, in Israele. Figlio di due genitori ebrei iraniani, è arrivano a Milano quando aveva solamente tre anni. Sin da giovanissimo ha mostrato una passione per la moda, diplomandosi come stilista e lavorando in showroom e sfilate.

Nel 2004 la svolta con la partecipazione al Grande Fratello. Jonathan varca la porta rossa e conquista tutti con la sua simpatia e spontaneità, diventando uno dei concorrenti più amati dal pubblico. Così tanto che vince il reality.

Uscito dallo show inizia una carriera nel mondo dello spettacolo. Prima entra nella giuria del programma Sei un mito, poi conduce ben tre edizioni di Modeland, un format dedicato alla moda su All Music. Dal 2006 al 2007 viene scelto come inviato di diverse trasmissioni, da La vita in diretta a Festa italiana, sino a Mezzogiorno in famiglia.

Dal 2006 al 2016 diventa ospite fisso di Verissimo, lavorando nel programma come inviato e opinionista, ma anche esperto di moda. Dopo alcune parentesi al cinema come attore, Jonathan Kashanian sbarca nel programma di Piero Chiambretti, Markette – Tutto fa brodo in TV e Chiambretti Night.

Il 2018 segna il suo ritorno al reality. Alessia Marcuzzi lo chiama per partecipare all’Isola dei Famosi e lui accetta, classificandosi al quinto posto. Poi una lunga pausa, fra apparizioni tv e una nuova strada da seguire, sino alla scelta di prendere parte al nuovo Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi.

Che lavoro fa Jonathan Kashanian e il rapporto con Michelle Hunziker

Entrato nella casa di Cinecittà in anticipo rispetto all’inizio del reality, Jonathan Kashanian si è raccontato agli altri concorrenti senza filtri nel format Open House.

“Quando sono uscito dalla casa mi cercavano in tanti e tutti mi associavano alla moda ma io volevo dimostrare di avere anche altri codici di lettura, forse anche sbagliando – ha svelato -. Ho intervistato per un anno famiglie in cui uno dei figli decideva di cambiare identità di genere, una cosa molto forte e interessante. È stato bello”.

Oltre a lavorare in televisione Jonathan Kashanian collabora con numerose aziende, lavorando come direttore creativo. “Nella vita bisogna sempre avere un piano B e le porte non vanno mai sbattute ma lasciate sempre socchiuse – ha spiegato -. Oggi lavoro come direttore creativo per diverse aziende, molte sono dolciarie. Curo la comunicazione dei prodotti, scegliendo tutto, dai colori al packaging. Per partecipare al “Grande Fratello Vip” ho rifiutato la ristrutturazione di un albergo a Milano, ho chiesto scusa e sono venuto qui”.

“Negli anni ho fatto anche qualche programmino da solo e film di natale, per fare questo devi avere il sangue fermo. Io non vado bene nelle cornici chiuse, ho rischiato ma mi è andata benino. A volte lo so che sono infelice come chi magari ha il posto fisso”.

Questi anni in tv non hanno regalato a Jonathan solo nuove consapevolezze, ma anche un’amicizia importante, quella per Michelle Hunziker. La conduttrice e l’ex gieffino infatti sono amici da anni, tanto da condividere vacanze e momenti privati. Jonathan, non a caso, era fra gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e in barca con Michelle durante le vacanze con Giulio Berruti.