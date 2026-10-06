GF Vip, cos’è successo nella puntata del 5 ottobre: Cesara fa piangere Piera, lacrime in diretta anche per Jonathan

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Ufficio Stampa Mediaset Ilary Blasi

Fazzoletti più che nomination. La puntata del 5 ottobre del Grande Fratello Vip si è giocata praticamente tutta sul piano delle emozioni: in studio Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, nella Casa di Cinecittà due storie agli antipodi. Una che si chiude di colpo, l’altra che resiste da oltre vent’anni.

Piera Meloni in lacrime al GF Vip: il confronto con Gian Marco Ciaccia finisce con un addio

Non c’è stato bisogno di preamboli. Gian Marco Ciaccia entra e va dritto al punto, rinfacciando alla fidanzata le frasi dei primi giorni, quelle sul fidanzamento vissuto come un limite. Poi la stoccata che gela il salotto: la casa presa insieme appena un mese prima. Piera Meloni crolla, piange, chiede tempo. Ma quando lui pretende una risposta sincera, quella arriva eccome: meglio che ciascuno prenda la sua strada. Lasciato. In diretta. Davanti a milioni di persone.

Il colpo di scena, però, è dietro l’angolo. Ciaccia racconta di essersi tatuato il nome di Piera proprio durante una puntata del reality: non una qualsiasi, ma quella in cui guardava la compagna avvicinarsi ad Alessandro Roncaccia. Morale della favola: i sentimenti, a quanto pare, si cancellano molto più in fretta di un tatuaggio. Piera sembra però distrutta per questa decisione e a rimetterla in riga ci pensa Cesara Buonamici, che sottolinea come la sua storia con Gian Marco fosse in crisi ben prima del suo ingresso nella Casa. Prendere contatto con la realtà l’ha fatta crollare, corre in bagno a piangere e, sorretta dai suoi amici (Marina e Jonathan su tutti) prova a riprendersi e tornare lucida per portare a termine la diretta.

La sorpresa di Michelle Hunziker per Jonathan Kashanian: “Amo, stasera camomilla?”

Per fortuna la stessa serata ha regalato anche altre lacrime, di quelle buone. Jonathan Kashanian viene chiamato a leggere un biglietto misterioso: poche parole, un invito a una camomilla, e lui capisce tutto prima ancora di arrivare in fondo alla frase. Dall’altra parte c’è Michelle Hunziker, che gli ribadisce pubblicamente il suo sostegno e gli ricorda di essere la sua tifosa numero uno.

Non è una passerella di circostanza. L’amicizia tra i due nasce nei backstage milanesi dei primi anni Duemila e non si è mai interrotta, nemmeno dopo la vittoria di Jonathan al Grande Fratello nel 2004. Tanto che lo stilista ha pure vestito i panni di Cupido, presentando alla conduttrice l’osteopata Alessandro Carollo, con cui Michelle è poi stata insieme circa sei mesi. Alla lunga non ha funzionato, ma l’intenzione era nobile.

Nomination e televoto: chi rischia ora

Nessuna eliminazione, ma il campo si allarga. Al televoto si sono salvate Guendalina Tavassi e Marina La Rosa, mentre Moreno Morello e Federica Morello sono finiti in nomination insieme a Gianluca Danto; a fine puntata si sono aggiunti anche Alex Belli e la stessa Tavassi. Sei nomi a rischio, quindi, con verdetto rimandato al prossimo appuntamento.

Nel mezzo, le solite scintille: Moreno Morello accusa Guendalina di manovrare le nomination, Andreas Müller entra in crisi dopo essere stato bollato come uno dei “comodini” della Casa, e Alex Belli e Marina La Rosa si giocano il budget settimanale in un duetto d’amore che meritava, se non altro, un applauso per il coraggio.