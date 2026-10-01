Chi è Gian Marco, il fidanzato di Piera Meloni del GF Vip

Gian Marco è il fidanzato di Piera Meloni, concorrente del Grande Fratello Vip che è rimasta stregata da Roncaccia

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Gian Marco è il fidanzato di Piera Meloni, concorrente del Grande Fratello Vip di cui si è parlato molto negli ultimi giorni. L’influencer infatti dopo il suo ingresso nella Casa di Cinecittà aveva raccontato di essere molto innamorata del fidanzato. Un sentimento che, dopo l’arrivo di Alessandro Roncaccia, Piera avrebbe iniziato a mettere in dubbio.

Chi è Gian Marco, fidanzato di Piera Meloni

Gian Marco Ciaccia e Piera Meloni sono legati da diverso tempo, ma su di lui sappiamo molto poco se non quello che ha raccontato l’influencer. Gian Marco infatti non appartiene al mondo dello spettacolo e ha conosciuto Piera tramite amici comuni, quando l’influencer cercava casa per realizzare dei contenuti per i suoi profili social.

La concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato agli altri inquilini che il fidanzato è un tennista, è molto alto e particolarmente protettivo nei suoi confronti. Il giovane sarebbe comparso in alcune dirette de Il Rosso, ma non sappiamo nulla di più sul suo conto.

La crisi di Piera Meloni al GF Vip e il rapporto con Roncaccia

Entrata nella casa del Grande Fratello Vip, Piera Meloni aveva definito Gian Marco come “l’amore della mia vita”. Un sentimento che però sarebbe stato messo in dubbio dall’ingresso nella Casa di Alessandro Roncaccia.

Nel corso dei giorni i due si erano avvicinati sempre di più, tanto da far infuriare Gian Marco che sui social si era sfogato duramente, cancellando poi il messaggio. “Ecco cosa significa amare – aveva scritto -: lasciare la propria ragazza libera di nascere e vivere le sue esperienze di vita, amarla con tutto me stesso, darle continui stimoli per cercare di farla sempre svegliare con il sorriso e non mi soffermo su altro perché potrei stare qui per ore. Sono stato lasciato così, in diretta tv, ridacchiando insieme a un ragazzo che palesemente le interessa (non si sa come visto che dicevi che volevi sposarmi)”.

Gian Marco aveva poi aggiunto: “Avete parlato di amore, parlato di brio, di farfalle nello stomaco, ma la verità è che siete solo due bambini. Una bambina che pensa di essere forte ma non lo è. E lui un grande manipolatore che ha giocato su questo per arrivare al suo scopo. Un uomo in un momento di fragilità ti consola in maniera generica, un uomo non permette di farti finire una relazione con case e animali di mezzo in diretta tv solo perché deve portare qualcosa a lui”.

Nella Casa del GF Vip, Piera, ignara di tutto, aveva spiegato di sentirsi attratta da Roncaccia, ma di aver deciso comunque di lasciare il fidanzato perché poco convinta del suo sentimento.

“Allora io con lui ci dovrei chiudere a prescindere – ha spiegato a Guendalina Tavassi -. Ma io quello che dico è che a prescindere anche se lui viene qua io dico: “guarda amore, chiudiamola qua“. Ci sono tutta una serie di problematiche già da prima che io nel mio cervello indirettamente sapevo che c’erano delle cose che non andavano. Secondo me anche lui magari aveva qualche dubbio, io gli ho detto che quando esco avremmo parlato di tutte queste cose. In questo momento il mio pensiero più grande va a lui come può sentire, a io cosa sento, cosa devo risolvere io. Poi c’è anche Alessandro, ok. Se l’amore fosse stato così grande non mi sarei fatta determinati dubbi”.;