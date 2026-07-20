Marco Liorni, chi è sua moglie Giovanna Astolfi e che lavoro fa

Giovanna Astolfi è la donna che ha rubato il cuore di Marco Liorni, sposata in gran segreto nel 2014.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Liorni

Giovanna Astolfi è la moglie di Marco Liorni, uno dei volti Rai più amati e conosciuti, al timone di programmi cult come Reazione a Catena e L’Eredità.

Chi è Giovanna Astolfi, la carriera come giornalista e l’incontro con Marco Liorni

Carismatico e professionale, Marco Liorni lavora in televisione da moltissimi anni ed è per milioni di telespettatori un volto familiare. Il conduttore però, nonostante la fama, ha sempre cercato di proteggere la sua vita privata, vivendo i suoi amori lontano dai riflettori.

Soprattutto quello per Giovanna Astolfi, a cui è legato dagli anni Novanta. La donna è infatti estranea al mondo della televisione e lavora come addetta stampa e giornalista nell’ambito scientifico, medico e sociale. I due si sono sposati in gran segreto negli Stati Uniti nel 2014, ma il primo incontro risale al 1997.

All’epoca Marco Liorni si era separato da qualche anno da Cristina, la sua prima moglie e mamma del primogenito Niccolò. L’incontro fra Liorni e Giovanna Astolfi sembra uscito da un film romantico. I due infatti iniziarono a parlare dopo che il conduttore rischiò di investire la giornalista. Da quel momento un colpo di fulmine li portò a frequentarsi e innamorarsi perdutamente.

“Mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l’auto – aveva raccontato il presentatore -. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo. Certo, ho notato subito che era carina”.

Qualche anno dopo quel rocambolesco incontro, la coppia ha deciso di sposarsi. Liorni ha sempre raccontato di essere stato restio riguardo le seconde nozze, dopo che la fine del suo primo matrimonio l’aveva fatto soffrire molto. Nonostante ciò il sentimento per Giovanna avrebbe prevalso, portandoli a convolare a nozze negli Stati Uniti con una cerimonia super segreta e con pochi invitati intimi.

Chi sono le figlie di Marco Liorni

Dal loro amore sono nate due figlie. Emma, arrivata nel 2004, e Viola, nata nel 2011.

In passato Liorni ha raccontato di aver vissuto alcune crisi con la moglie. A riavvicinarli sarebbe stata la pandemia da Coronavirus. Rinchiusi in casa per settimane e isolati da tutti, senza tanti impegni quotidiani e distrazioni, il conduttore e la moglie si sarebbero ritrovati, riscoprendo il sentimento che li univa.

“In quarantena ci siamo trovati, abbiamo ritrovato il senso della famiglia – ha spiegato Marco Liorni, parlando di quel periodo -. Rimanevamo a tavola a parlare fino a tardi con le mie figlie, e poi è capitato che io e Giovanna continuassimo a farlo fino a notte fonda… Abbiamo vissuto crisi, ma il nostro rapporto non è mai appassito, anzi è rifiorito perché io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me”.

Nonostante la coppia mantenga il più stretto riserbo (il profilo social di Giovanna Astolfi è privato), Marco Liorni ha spesso raccontato la sua famiglia come molto unita. Il conduttore ha un ottimo rapporto sia con le figlie Viola ed Emma, che con il primogenito Niccolò.