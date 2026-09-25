Scontro al femminile nella quarta puntata del Grande Fratello VIP 2026. La vittima è solo una, Federica Morello: sono tutte contro di lei, persino le opinioniste

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Sui social, specie quelli utilizzati dai più giovani, va di moda il personaggio della pick me girl. Colei che, per ottenere l’approvazione maschile, si inimica tutte le altre donne. Al Grande Fratello VIP 2026 questo ruolo sembra essere ricoperto da Federica Morello, che ha ottenuto una nomination da tutte le compagne di gioco, mentre gli uomini sono tutti dalla sua parte. Lo scontro è senza freni, dal body shaming alle ripicche, le più agguerrite sono Valeria Marini e Marina La Rosa.

Guendalina, Valeria e Federica, la guerra dei filler

Federica Morello, ex hostess oggi imprenditrice arrivata al successo con Ciao Darwin, è bella di una bellezza moderna, di quelle che non disdegnano l’aiuto della medicina moderna. Difficile pensare sia la sola. Nonostante le smentite di rito, dal chirurgo devono essere necessariamente passate anche diverse altre concorrenti del GF. Del filler, botox e simili, portano i segni in volto Valeria Marini, Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, solo per citarne alcune. Tutte hanno il filler, eppure tutte insultano le altre per via del filler.

Federica deride il “labbro pendulo” di Valeria Marini. Guendalina afferma che la quantità di filler nelle labbra di Federica potrebbe persino farle prendere il volo. Puro body shaming. Donne che giudicano e criticano, anche spietatamente, il corpo di altre donne. Che mestizia. Di ragioni per criticare le altre concorrenti ce ne sarebbero numerose, limitarsi al corpo, oltre a essere anti-femminista, è anche banale.

Attacchi anche da Buonamici e Lucarelli

Federica Morello non piace, né alle concorrenti né alle opinioniste. Contro di lei si scaglia persino la sempre così diplomatica Cesara Buonamici. La giornalista consiglia all’imprenditrice di ridimensionarsi, scorgendo un filo di mitomania nella sua convinzione di essere odiata perché troppo bella. La collega Selvaggia Lucarelli ribadisce il concetto, ricordando che di belle ragazze (con filler e no) la casa è piena. Tuttavia, aggiunge Selvaggia, “Federica ha il diritto all’antipatia”. La fascia di Miss GF per lei resta un sogno, ma si porta a casa il titolo di nemico pubblico della casa.

Tutte la odiano, ma il pubblico la salva

Federica Morello non piace a nessuno, se non al giudice più importante, l’unico che conta. La Madre Natura è apprezzata dal pubblico, che sceglie di salvarla dal rischio eliminazione. Così come Carmen Di Pietro prima di lei, anche Morello si salva. Torna in casa, con gli artigli affilati e la voglia di ricominciare l’ennesimo scontro.

Non abbiamo accesso a tali dati, ma a votare in suo favore saranno state più uomini o più donne? Perché, mentre le compagne di gioco in gonnella non la sopportano, i maschietti sono tutti pazzi di lei. A loro del filler non importa, la apprezzano perché, rivelano in confessionale, “alla mano, sempre sorridente, simpatica, premurosa e affettuosa”. Ed ecco che si iniziano a intravedere i contorni della già citata pick me girl.

Insomma, Federica Morello è un personaggio che divide, uno di quelli che metteno zizzania e creano dibattito. Uno di quelli che, insegna la storia del reality, di solito arrivano in finale al Grande Fratello e, qualche volta, vincono pure.