Chi è Viktorija, la figlia di Sinisa Mihajlović

Viktorija è la prima figlia di Sinisa Mihajlović, nata dal lungo e intenso amore con Arianna Rapaccioni. La scomparsa dell’allenatore ha lasciato un vuoto immenso nel cuore di questa giovane donna, animata da una grande passione per la moda e rimasta sempre con i piedi per terra, nonostante il cognome famoso e una vita inevitabilmente esposta al gossip, di tanto in tanto. Viktorija vanta un’unica partecipazione televisiva “importante” all’Isola dei Famosi, nel cast insieme alla sorella Virginia.

Viktorija Mihajlović, influencer e appassionata di moda

Occhi verdi e lunghi capelli biondi, Viktorija Mihajlović è nata a Roma il 19 febbraio 1997, prima di cinque fratelli. Il padre Sinisa e la madre Arianna, infatti, hanno dato alla luce Virginia, Miroslav, Dushan e in ultimo Nicholas. Viktorija è molto legata a tutti loro e spesso sui suoi profili social condivide momenti insieme ai fratelli, in particolare con la sorella Virginia che ha dato alla luce la sua prima nipotina (ed è di nuovo in dolce attesa).

Dopo aver conseguito il diploma, la primogenita di Mihajlović si è trasferita a Milano per proseguire gli studi. Viktorija ha scelto di iscriversi all’Istituto Marangoni di moda e design, le sue più grandi passioni, salvo poi tornare a Roma dove ha intrapreso un nuovo percorso accademico in psicologia.

Con la moda sempre nel cuore, i suoi canali social non sono soltanto un modo per condividere con i follower momenti quotidiani con la sua famiglia, ma anche per far conoscere il proprio brand. Nel 2022, infatti, Viktorija ha creato il marchio d’abbigliamento Lemiha con la mamma Arianna e la sorella Virginia che tra i concept di base propone quello di capi e accessori all’uncinetto. Non a caso la moglie dell’allenatore da sempre è appassionata di crochet.

Come anticipato, la televisione e in generale le luci dei riflettori non sono l’ambiente naturale di Viktorija ma è nota la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nel 2019, in coppia con la sorella Virginia. Prima di questa esperienza, la più importante televisivamente parlando, era stata anche protagonista di uno scherzo de Le Iene, contattata dagli inviati del programma di Davide Parenti per organizzare un incontro fra il padre e il suo finto nuovo fidanzato.

A proposito di fidanzati, la bella Viktorija ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo in tal senso ma sappiamo che proprio nel 2019 ha avuto una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano. Successivamente è stata legata al calciatore Pietro Pellegri e sembra che, dopo quest’ultima relazione, nessun altro sia riuscito a far breccia nel suo cuore.

Viktorija e il dolore per la perdita di papà Sinisa Mihajlović

Basta sbirciare il profilo Instagram per comprendere quanto amore Viktorija Mihajlović abbia per la sua famiglia e in particolare per il padre che ha perso nel dicembre 2022. Con lui e la mamma Arianna Rapaccioni ha sempre vissuto nella Capitale, in una villa ai Parioli, ed è sempre con loro che non ha perso occasione di lasciarsi immortalare. Abbracci, sorrisi, momenti di complicità che continuano a esserci, seppur con un grande vuoto nel cuore.

Non c’è giorno in cui Viktorija e la sua famiglia non ricordino papà Sinisa Mihajlović ed è stato estremamente commovente, in particolare, il post che l’influencer gli ha dedicato nel 2023 a un anno dalla scomparsa: “Oggi è un anno che sei diventato invisibile papà. Hai visto che mi mancano 3 esami alla laurea? E che ogni giorno vado a lavorare con passione e impegno? Sì è vero la camera la tengo ancora in disordine… Sì, dico ancora troppe parolacce e a volte mi parte ancora la brocca, come dicevi tu. Ma spero tu sia orgoglioso di me, almeno la metà di quanto io sia orgogliosa di te. Ora basta scrivere qui, tanto quello che ci diciamo ogni giorno lo sappiamo solo io e te… Solo grazie papà ❤️ al mondo non esistono uomini come te, averti come padre è stata la mia più grande fortuna“.