GF Vip, pagelle del 28 settembre: Andreas commuove (8), Danto sotto accusa per Carmen Di Pietro (5)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il Grande Fratello Vip è finalmente entrato nel vivo, con scontri fra i concorrenti, coppie fake smascherate, ma anche emozioni forti con i racconti della vita privata e dei segreti dei protagonisti dello show. A condurre la quinta puntata del reality una Ilary Blasi perfetta, capace di dosare spontaneità, emozioni e simpatia.

Carmen Di Pietro e Danto coppia fake. Voto: 5

Se c’è una regola che tutti conoscono riguardo il Grande Fratello Vip è che le coppie vengono sempre favorite dal pubblico. Giancarlo Danto sembra aver studiato bene la storia del reality, così tanto da essersi avvicinato a Carmen Di Pietro, esplicitando un interesse nei suoi confronti. Fra scherzi, giochi e battute, i due sembravano già aver creato una coppia che si è però rivelata, in questa quinta puntata del Grande Fratello Vip.

“Mi ricorda quando avevo 30 anni ed ho conosciuto Sylvester Stallone – aveva raccontato Carmen a Ilary Blasi nel corso della scorsa puntata -. Ho mandato via Sylvester Stallone perché aveva questi muscoli e a me mi spaventava”. “Ti si è risvegliato l’ormone?”, aveva risposto la conduttrice e lei aveva prontamente replicato: “Sono dieci anni che non mi si accende l’ormone. Cosa mi piace di Danto? C’è qualcosa che si smuove dentro di me però si deve comportare bene”.

Poi la lite, con Carmen Di Pietro infastidita per una battuta di Giancarlo Danto mentre si allenava. “Carmen cambia palestra”, gli aveva detto, facendola infuriare. Poi l’intervento dei vari concorrenti della Casa che hanno accusato Danto di cercare di farsi notare solo avvicinandosi a personaggi più forti di lui.

“Danto è entrato dicendo che non voleva essere il prolungamento di Valeria Marini, ma comunque cerca la luce di una donna più famosa..”, ha commentato Selvaggia Lucarelli.

Tutti contro Marina La Rosa: Voto: 6

Marina La Rosa sembrava essere diventata una delle concorrenti più forti del Grande Fratello Vip, creando alleanze e trasformandosi in un punto di riferimento per tutti. Le cose però sono cambiate nella quinta puntata del reality con l’ex concorrente del primo Grande Fratello che è finita al centro di un doppio scontro, prima con Alex Belli, poi con Jonathan, uscendone tutt’altro che bene.

L’antipatia fra l’attore e Marina era stata chiara già nelle scorse settimane quando la concorrente aveva espresso il suo fastidio nei confronti di Belli, considerandolo costruito. Di fronte a Ilary Blasi i due si sono scontrati senza esclusione di colpi. Marina ha accusato Alex di non avere sensibilità nei confronti di vegani e vegetariani, infastidendola con continue battute. Lui invece ha affermato che la concorrente starebbe recitando una parte, rinunciando a farsi conoscere.

“Tu accusi me di essere falso, ma ti ho sottovalutata. Tu non hai la doppia faccia, sei la miglior giocatrice di tutti – le ha detto -. Perché non ti sei mai impegnata ad ascoltarmi?”. Marina La Rosa ha però replicato: “Se a te risulto troppo distante, diversa da te, è perché lo siamo”.

Ancora più duro il confronto con Jonathan che Marina La Rosa aveva affermato di non sopportare, provando fastidio persino per il suo tono di voce.

“La trovo un essere affascinante, ma sta recitando – ha spiegato Jonathan con sincerità -. Sono single non ho mai avuto una relazione stabile, è una mia piccola conferma è piacere a tutti. Però se mi alzi un muro io non sono più un bambino e quindi se mi alzi un muro, io mi fermo, non insisto”.

Il concorrente si è poi alzato per proseguire la sua arringa: “Trovo che sia un peccato per te che tu faccia sempre la stronza, senza far vedere cosa c’è dietro una grande donna, che è anche mamma, una donna in carriera, se tu un giorno vorrai piangere raccontandomi chi sei non ti giudicherò, se tu vuoi farmi notare delle cose che io posso cambiare, io posso solo essere contento”.

Marina La Rosa ha però risposto in modo piuttosto criptico: “Credo che ognuno entri qua con un bagaglio, le nostre esperienze, le nostre emotività, il mio essere oggi è così. Anche io non ho una relazione, ho delle relazioni importanti, come quelle amicali, poi se nascono delle amicizie come credo che stia succedendo, a me fa piacere, ma sono venuta qui per giocare”.

Il suo atteggiamento è stato poi criticato dalle opinioniste, che hanno trovato poco diplomatica e piuttosto respingente Marina La Rosa.

La storia commovente di Andreas Muller (che ci insegna tanto). Voto: 8

Spazio anche alle storie personali dei concorrenti, in particolare a quella di Andreas Muller che nei giorni scorsi aveva parlato del suo rapporto con il fratello disabile. Un legame di cui, quando era giovanissimo, si vergognava, costruito con il tempo e diventato sempre più forte e solido.

“Io mi vergognavo di lui, perché era proprio strano, diverso – aveva spiegato agli altri inquilini -. Però quando hai dieci anni… Io lo vedevo strano, non sapevo che ci fosse un problema, ma anche se me l’avessero spiegato non avrei capito. Da piccolo pensi agli affari tuoi, con gli amici parli delle ragazze, parli dei vestiti, parli del pallone. I miei genitori mi hanno detto che aveva un problema, ci hanno anche provato, però quando sei un bambinetto e non vuoi capire… Non ho dato un valore a quello che mi stavano dicendo e non avevo capito la gravità”.

Poi la richiesta della madre di accompagnare il fratello ad una prova di ballo, la sua passione, e la svolta nella vita di Andreas. “Il giorno dopo ho lasciato calcio e ho iniziato a frequentare danza”, ha spiegato a Ilary Blasi che poco dopo ha fatto entrare in Casa la madre dell’ex concorrente di Amici.

Un racconto delicato, quello di Andreas, sincero e senza filtri, che ha commosso il pubblico. Il ballerino, fra le lacrime, ha abbracciato la madre, parlando con grande emozione del legame fortissimo con cui fratello e della volontà di aiutarlo ogni volta che avrà bisogno di lui.