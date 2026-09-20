Chi è Giancarlo Danto del GF Vip, il flirt con Paola Caruso e il ruolo di ballerino ad Amici

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Giancarlo Danto è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Amico di Valeria Marini, anche lei nella casa, l’esperto di fitness e ballerino si è già fatto notare grazie a numerose partecipazioni televisive e ad un flirt con Paola Caruso.

Chi è Giancarlo Danto

Originario di Furci Siculo, piccolo comune in provincia di Messina, Giancarlo Danto è il figlio di un famoso ex calciatore. Proprio per questo sin da piccolo è cresciuto inseguendo la passione per lo sport. Negli anni ha praticato moltissime attività sportive, dal nuoto alla danza, diventando un ballerino.

Proprio il talento nella danza l’ha portato a trasferirsi a Roma e a lavorare nel mondo dello spettacolo. Giancarlo Danto ha infatti fatto parte del corpo di ballo di programmi importanti come Amici di Maria De Filippi, ma anche Tu Sì Que Vales e Ciao Darwin.

Oltre a lavorare in televisione, Giancarlo Danto ha realizzato numerosi spettacoli dal vivo e ha fondato un’agenzia che si occupa di eventi e gestione di artisti. Prima del Grande Fratello Vip di Ilary Blasi, Giancarlo ha partecipato ad altri reality come Holiday Crush e The 50 su Prime Video.

Su Instagram è seguitissimo con migliaia di follower che seguono ciò che accade nelle sue giornate fra allenamenti in palestra e nuovi progetti.

La vita privata di Giancarlo Danto: il flirt con Paola Caruso e l’amicizia con Valeria Marini

Durante la partecipazione a The 50, Giancarlo Danto aveva vissuto un flirt con Paola Caruso. Una relazione terminata dopo la fine della trasmissione. Secondo quanto raccontato da Danto, a mettere fine al legame sarebbe stata proprio la showgirl, a dividerle le differenze economiche.

“C’è stato un bacio e anche una relazione – aveva spiegato all’epoca -. C’era diversità di status economico tra noi, lei è abituata a standard di uomini diversi, mi ha fatto sentire non all’altezza”.

Sia prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip che durante la sua permanenza nel reality, Giancarlo ha parlato del suo rapporto con Valeria Marini. I due sono amici da diverso tempo: un rapporto nato durante una collaborazione professionale e cresciuto lontano dai riflettori.

“Quando è venuta qui l’anno scorso, mi ha lasciato le chiavi di casa per controllare i gatti – ha confessato Giancarlo a Giulia Provvedi, parlando di Valeria Marini -. Mi sono dimenticato di pettinare uno dei due e quando lei è uscita abbiamo dovuto raderlo perché gli si erano formati i nodi”.

Giancarlo Danto ha poi parlato del carattere piuttosto particolare della Marini. “Io le voglio bene, però è una persona che devi saper gestire, è molto particolare – ha rivelato il ballerino ed esperto di fitness -. Se lei ti chiama, tu ci devi stare. A volte, io vorrei capisse che non possiamo essere tutti lì subito. È una persona di cuore, altrimenti me ne sarei andato molto prima. Io sono una persona molto empatica e spesso la vedo un po’ sola, quindi le voglio bene per questo. Lei è una persona che ha fatto tutto tutto, però poi quando chiudi quella porta di casa sei sola, ed è come se mi arrivasse questa cosa di lei… è una donna molto dolce”.