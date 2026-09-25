Grande Fratello VIP, anticipazioni 25 settembre: il caso Annichiarico e le tensioni in Casa

Getty Images Ilary Blasi conduce la quarta puntata del Grande Fratello VIP

Il Grande Fratello Vip torna con la quarta puntata di questa edizione, in onda venerdì 25 settembre come sempre in prima serata su Canale 5. Ilary Blasi ha un bel da fare, tra le immancabili tensioni in Casa e una novità delle ultime ore che ha acceso il dibattito sui social: Simone Annichiarico – tra i concorrenti preferiti e, per alcuni, potenziale candidato alla vittoria – ha abbandonato il gioco per volere della produzione. Pronti e pronte a conoscere il suo destino e quello degli altri inquilini più o meno VIP in quel di Cinecittà, con il commento delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il caso Annichiarico e il primo provvedimento disciplinare

Il 25 settembre uno spazio è certamente dedicato al primo provvedimento disciplinare di questa edizione del Grande Fratello VIP. Come comunicato tramite social, la produzione è stata categorica: “Simone Annichiarico deve abbandonare la Casa“. Una decisione giunta dopo ore di commenti e perplessità tra i telespettatori, agli occhi (ma, soprattutto, alle orecchie) dei quali non è passata inosservata la presunta bestemmia pronunciata dal concorrente.

Tutto è accaduto quando il figlio d’arte di Walter Chiari, reduce da un toccante momento in cui aveva ricordato il padre insieme a Iva Zanicchi nel corso della terza puntata, ha pronunciato a bassa voce l’imprecazione in cucina, durante un confronto pomeridiano con Giancarlo Danto. Staremo a vedere se si tratta di una squalifica definitiva (parola mai pronunciata dalla produzione, in effetti) o se gli sarà offerta una seconda possibilità.

Tensioni tra donne in Casa (e non solo)

Le dinamiche continuano a essere animate dalle donne della Casa. Abbiamo già visto andare in scena la rivalità tra le due primedonne Valeria Marini e Carmen Di Pietro, protagoniste di un litigio sulla preparazione della prova di ballo collettiva. La Di Pietro aveva contestato l’atteggiamento della Marini, accusandola di voler dominare costantemente la scena.

Ancora una volta la coreografia torna al centro di una discussione, con Megan Ria in prima fila per cercar di “mettere in riga” le compagne di avventura: “Se dovremo fare coreografie per un po’ di tempo, dobbiamo cambiare metodo di lavoro, perché così non concludiamo. (…) Io sono una ballerina più che una coreografa, sicuramente alcune cose non le so fare bene come Andreas [Muller, ndr], (…) però tra di noi penso di essere la più competente. L’unica cosa che vi chiedo è profesionalità, un altro tipo di approccio”.

Un messaggio diretto in modo velato (ma non troppo) a Guendalina Tavassi, che non ha perso tempo a rispondere: “Se uno ti dice un’opinione, tu te la devi prendere. (…) Questa cosa è surreale, voi la prendete troppo sul serio per quanto mi riguarda”. Da qui un diverbio destinato a tenere banco nel corso della nuova puntata del Grande Fratello VIP.

Spazio anche alle confidenze personali come quelle di Marina La Rosa, che ha ricordato con grande emozione il compianto Pietro Taricone e ha parlato del legame con la sua famiglia, rievocando l’esperienza televisiva che l’ha resa celebre ormai 26 anni fa, cambiandole la vita.

Le altre anticipazioni del Grande Fratello VIP

Spazio in puntata alle prove settimanali e al destino dei concorrenti in nomination: Carmen Di Pietro, Federica Morello, Moreno Morello, Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia. Il pubblico è chiamato a scegliere chi salvare tra i cinque nominati, mentre è già candidato all’eliminazione Giancarlo Danto, il concorrente meno votato dal pubblico dopo le nomination della scorsa puntata.

Dove vedere la quarta puntata del reality

La quarta puntata del Grande Fratello VIP va in onda venerdì 25 settembre alle 21:30 su Canale 5, subito dopo la consueta fascia di access prime time occupata da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Il reality è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ricordiamo la diretta h24 su Mediaset Extra (canale 55) e i consueti appuntamenti con i daytime quotidiani sulle reti Mediaset.