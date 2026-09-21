Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 21 settembre: il primo verdetto e la sfida che accende gli animi

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Ilary Blasi

Il Grande Fratello Vip torna in prima serata lunedì 21 settembre con il terzo appuntamento della nuova edizione. Dopo il debutto e l’ingresso degli ultimi concorrenti nella Casa, per Ilary Blasi è arrivato il momento di entrare nel vivo del gioco. E la serata si preannuncia particolarmente movimentata: ad attendere i vip ci sono il verdetto del televoto, nuove nomination e una sfida che ha già provocato le prime tensioni.

Accanto alla conduttrice ritroveremo Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare quanto accaduto negli ultimi giorni. Gli equilibri, d’altra parte, stanno cominciando a cambiare rapidamente e la convivenza forzata ha già fatto emergere simpatie, incomprensioni e qualche inevitabile scontro.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 21 settembre

La terza puntata del Grande Fratello Vip segna un passaggio importante per i concorrenti. Dopo i primi giorni trascorsi soprattutto a conoscersi, il gioco entra nel vivo. Al centro della diretta ci sarà innanzitutto il televoto: a contendersi le preferenze del pubblico sono Federica Morello, Marina La Rosa, Giancarlo Danto e Alessandro Roncaccia. Non è prevista un’eliminazione immediata: il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Un verdetto destinato inevitabilmente a modificare gli equilibri nella Casa, soprattutto perché arriva quando alleanze e rapporti sono ancora in piena costruzione. E dopo il risultato del pubblico ci sarà spazio anche per nuove nomination, che contribuiranno a delineare ancora meglio le prime strategie dei protagonisti di questa edizione.

Ma nella puntata del 21 settembre non ci sarà soltanto il televoto. Il Grande Fratello ha preparato per i concorrenti una sfida di canto e ballo, dividendo i vip in due squadre. A guidare le scelte sono stati Valeria Marini e Alex Belli, ma la preparazione dell’esibizione ha già provocato qualche scintilla. Durante le prove della squadra femminile, impegnata sulle note de La notte vola di Lorella Cuccarini, Carmen Di Pietro e Valeria Marini hanno avuto un confronto sulla scelta della protagonista della performance.

Quando Carmen ha messo in dubbio le capacità di ballo della showgirl, Valeria non ha gradito. Le due hanno poi cercato di chiarirsi, ma la questione è tornata a galla durante le prove successive. Un piccolo scontro che potrebbe trovare spazio anche durante la diretta.

La prova ha avuto conseguenze anche per chi è rimasto escluso dalle due squadre. Federica Morello, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Giacomo Gallani non sono stati scelti dai compagni e il Grande Fratello ha deciso di punirli. I quattro sono stati costretti ad abbandonare temporaneamente la Casa per trasferirsi nel Backstage, dove dovranno rimanere fino a nuova comunicazione.

Quando e dove vedere il Grande Fratello Vip

La terza puntata del Grande Fratello Vip va in onda lunedì 21 settembre 2026 in prima serata su Canale5, subito dopo la puntata de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui. Il programma sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sarà possibile seguire gli aggiornamenti e i contenuti dedicati alla vita nella Casa.

Come di consueto, i fan del reality show potranno seguire gli aggiornamenti sui concorrenti su Mediaset Extra (canale 55) dove va in scena la diretta h24, oppure durante le strisce di daytime su Canale5, La5 e Italia1.