Grande Fratello Vip 2026, data di inizio e cast: tutto quello che c’è da sapere

Il Grande Fratello Vip 2026 sta per partire: ecco cosa sappiamo su cast, opinioniste e data di inizio

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Ansa Ilary Blasi conduce il "Grande Fratello Vip 2026"

La porta rossa della Casa si sta per riaprire. Dopo mesi di attesa e un’estate trascorsa tra indiscrezioni e nomi più o meno plausibili, il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a tornare in tv. Un’attesa che, con l’arrivo di settembre, ha finalmente iniziato a trasformarsi in certezze.

Il momento di entrare nel vivo è arrivato, perché la nuova edizione sta iniziando a prendere forma e, un dettaglio dopo l’altro, il reality sta finalmente svelando le sue carte.

“GF Vip 2026”, Ilary Blasi torna con le sue opinioniste

Squadra che vince non si cambia, soprattutto se funziona così bene nell’intrattenere dallo studio. Anche quest’anno a guidare il Grande Fratello Vip 2026 è infatti ancora Ilary Blasi, ormai volto fisso della nuova fase del reality. Dopo il ritorno alla conduzione nella scorsa edizione, la conduttrice è pronta a riaprire ancora una volta la porta rossa e a ritrovare in studio due presenze che hanno già dimostrato di saper tenere testa alle dinamiche della Casa.

Al suo fianco tornano infatti Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, confermate nel ruolo di opinioniste. Un duo decisamente particolare, che unisce lo stile più misurato della giornalista del Tg5 all’ironia tagliente di Lucarelli.

La loro riconferma permette così al programma di ripartire da una coppia già rodata, lasciando che siano soprattutto le dinamiche della nuova Casa a cambiare gli equilibri dello studio.

Perché con nuovi concorrenti, alleanze e inevitabili scontri, anche il punto di vista di chi osserva tutto dall’esterno può diventare parte del racconto.

Grande Fratello Vip 2026, il cast

Per tutta l’estate sono circolati decine di nomi intorno alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un lungo toto-cast che ha accompagnato l’attesa per la riapertura della porta rossa, tra possibili ingressi, indiscrezioni e nomi rimasti per settimane soltanto nel campo delle ipotesi.

Poi, con l’arrivo di settembre, il programma ha iniziato a regalare le prime certezze. I nomi ufficializzati finora sono Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Alessandro Roncaccia, Federica Morello e Carmen Di Pietro.

Per alcuni di loro la Casa non è certo un territorio inesplorato: sanno già molto bene cosa significa vivere sotto le telecamere e condividere ogni momento della giornata nella casa più spiata d’Italia. Per altri, invece, sarà la prima volta alle prese con la convivenza, le dinamiche del gruppo e l’occhio costante delle telecamere.

Quando inizia il “Grande Fratello Vip” 2026

Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il Grande Fratello Vip 2026 debutta giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5. E per il ritorno della porta rossa Mediaset ha deciso di non andarci piano, mettendo in calendario subito un secondo appuntamento a distanza di appena due giorni.

La Casa torna infatti ad animarsi anche sabato 19 settembre, con una partenza speciale che raddoppia gli appuntamenti nella prima settimana.

Dalla settimana successiva, invece, il reality dovrebbe stabilizzarsi sul doppio appuntamento del lunedì e del venerdì, con la prima puntata prevista per lunedì 21 settembre e la seconda per venerdì 25. Si tratta però di un calendario ancora soggetto a possibili variazioni, come accade spesso con i palinsesti televisivi.

La prima serata del 17 settembre sarà quindi il momento in cui Ilary Blasi, le opinioniste e i nuovi concorrenti torneranno ufficialmente dentro la Casa più spiata d’Italia.