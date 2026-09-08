Michelle Masullo concorrente del Grande Fratello Vip, la “figlia elettiva” di Jo Squillo pronta a sorprendere

IPA Michelle Masullo

Michelle Masullo si è fatta conoscere dal grande pubblico a Pechino Express, a cui ha partecipato in coppia con Jo Squillo. Ha mostrato un carattere determinato, grinta, audacia e anche qualche fragilità, ma potendo sempre contare sulla vicinanza della sua “mamma elettiva”. Ora sta per spiccare il volo da sola, e farà vedere a tutti di cosa è capace. Tra pochi giorni varcherà la porta rossa per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2026, dove è pronta a mettersi in gioco insieme agli altri concorrenti. Il via ufficiale del reality è fissato al 17 settembre, con Ilary Blasi di nuovo è al timone: manca pochissimo, e il cast ha già preso forma.

Michelle Masullo al Grande Fratello Vip

Ad avere le telecamere puntate addosso, Michelle Masullo ci è già abituata. Ma stare 24 ore su 24 chiusa in una casa, per di più spiatissima, è un’esperienza molto diversa da quella avventurosa e dinamica che ha già vissuto. Lei però non sembra preoccupata, e anzi dimostra la stessa grinta che aveva già fatto vedere a Pechino Express, dove con Jo Squillo si era classificata seconda. Si definisce vera e leale, ma anche molto dura: caratteristiche che promettono di fare scintille all’interno del reality di Canale 5. “Sono tutta naturale… eccetto le unghie” proclama nel video in cui annuncia il suo ingresso imminente nella Casa. Insomma, un modo per mettere in guardia gli altri concorrenti e, tra un sorriso e l’altro, far presente quanto possano essere affilati i suoi artigli.

Grinta, tenacia, sicurezza e decisione non le fanno certo difetto, ma Michelle dovrà vedersela con gli altri membri del cast che certo non sono da meno. Uno è Moreno Morello, ex inviato di Striscia la Notizia pronto a un nuovo inizio dopo 20 anni. Tra quelli annunciati ci sono anche Valeria Marini, Alex Belli, Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Marina La Rosa mentre altri nomi non sono ancora ufficiali.

Chi è Michelle Masullo

Nata in Friuli Venezia Giulia il 18 settembre 1999, Michelle Masullo ha iniziato a lavorare come modella a 14 anni, e ha partecipato alle preselezioni di Miss Italia vincendo il titolo di il titolo di Miss Miluna Friuli Venezia-Giulia nel 2018. L’incontro che le ha cambiato la vita è stato quello con Jo Squillo nel 2018 sul set di Detto Fatto. In quel periodo Jo aveva riposto nel cassetto il sogno di diventare madre, mentre Michelle stava attraversando un periodo difficilissimo della sua vita. Avevano bisogno l’una dell’altra e questo le ha spinte ad avvicinarsi: tra loro è nato un legame così forte da definirsi madre e figlia “elettive”, e vivono insieme a Milano.

Sul piano professionale, una volta messo da parte il lavoro da modella, è stata Professoressa a L’Eredità nel 2024 per poi lanciarsi completamente nella carriera da Dj con il nome Mixelle. La sua passione è la musica afro house e suona regolarmente in locali, eventi e in programmi televisivi come La volta buona.

Le sfide, è evidente, non le mettono paura e quella del Grande Fratello Vip sarà decisiva, non soltanto per capire come riuscirà a gestire la convivenza e le inevitabili dinamiche del gioco, ma anche per mostrare al pubblico la sua personalità al di là del rapporto con Jo Squillo.