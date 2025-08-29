Chi è Michelle Masullo, la “figlia elettiva” di Jo Squillo

Michelle Masullo è la "figlia elettiva" di Jo Squillo: chi è, la carriera, la vita privata e il legame con la Squillo, conosciuta a Detto Fatto

“Lei è la mia figlia elettiva perché ha una bellissima mamma, una bellissima famiglia”. Con queste parole, Jo Squillo aveva parlato del suo rapporto con Michelle Masullo, la “figlia elettiva”. No, non è stata adottata, né è la sua figlia biologica: sono legami che si spiegano solo con l’affinità, il desiderio profondo di essersi scelti, a prescindere dalla burocrazia o dal sangue. Ma chi è Michelle Masullo?

Michelle Masullo, tutto sulla figlia elettiva di Jo Squillo

Nata il 18 settembre 1999 a Campolonghetto di Bagnaria Arsa in provincia di Udine, Michelle Masullo è la figlia elettiva di Jo Squillo, entrata nella sua vita in un momento molto difficile. Al Corriere della Sera, la Squillo ha raccontato il loro rapporto: dopo aver riposto nel cassetto il sogno della maternità, aveva accettato il suo destino. Ma proprio quest’ultimo aveva altri piani per lei.

“Poco dopo la morte dei miei genitori. Stavo e sto malissimo. Mia sorella dice che devo andare in terapia… Avevo un mio spazio di moda dentro il programma Rai Detto Fatto. Lei mi faceva da modella. Lavorava sodo, andava avanti e indietro dal Friuli per due soldi, mi sono rivista molto in lei. L’accompagnavo in stazione, all’ostello… adesso viviamo insieme. La prima volta che mi ha chiamata mamma, dopo un mese che stava da me, mi sono arrabbiata moltissimo”.

Michelle Masullo, che ha iniziato a fare la modella da giovane, aveva vinto il titolo di Miss Miluna Friuli Venezia-Giulia nel 2018. Durante la pandemia, sui social, mostra la sua passione, ovvero da dj. Grande appassionata dell’afro house, si è laureata alla Iulm di Milano nel 2022 in Comunicazione, media e pubblicità. Il suo esordio in tv risale al 2018 a Detto Fatto, dove ha conosciuto Jo Squillo. Ben poco si sa della sua vita privata: lavora a La Volta Buona come disk jockey.

Il legame con Jo Squillo

Nessun legame di parentela, ma un’affinità che va oltre: “In un momento difficile della mia vita, Jo Squillo mi ha aiutato e mi ha accolto in casa sua. Con amore. Contribuendo a farmi diventare la donna che sono”, aveva raccontato Michelle Masullo. “Ero sempre da sola. Ed ero distrutta dalla fatica. Anche Jo lavorava in quel programma e un giorno, vedendomi stanca e un po’ demoralizzata per quella vita da nomade, mi ha detto che se lo avessi voluto sarei potuta rimanere a dormire a Milano”.

La Squillo le aveva detto che la casa in cui viveva con i suoi genitori era vuota: la mamma era scomparsa e il padre si trovava in ospedale (erano i tempi del programma Detto Fatto). “Da quel giorno in poi abbiamo iniziato a vivere sotto lo stesso tetto facendoci reciprocamente compagnia”. Il rapporto si è rafforzato nel tempo, tanto che Michelle stessa l’ha chiamata mamma. “La camomilla con la melatonina è il nostro rito serale. E le coccole la mattina. Con lei mi sono concessa di essere tenera”, aveva raccontato la Squillo. Mamma e figlia elettiva sono state anche fotografate nel corso di Venezia 82, l’una al fianco dell’altra sul red carpet: meravigliose e con look in pendant.