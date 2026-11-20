Piera Meloni gela Roncaccia riguardo il loro rapporto e Marina La Rosa al GF Vip fa nascere nuovi dubbi e tensioni.

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Piera Meloni gela Alessandro Roncaccia e fa un passo indietro nella loro conoscenza. La situazione nella Casa del Grande Fratello Vip è sempre più instabile e gli equilibri tornano a cambiare in vista della semifinale e della finale.

Piera Meloni gela Roncaccia al GF Vip

Dopo l’eliminazione a sorpresa di Valeria Marini, uscita dopo un’accesa lite con Guendalina Tavassi e la minaccia di andarsene, e l’addio di Megan Ria, al centro della discussione è finito il rapporto fra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia.

I due, come ben sappiamo, si sono innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Piera, arrivata nel reality con un legame importante, ha scelto di lasciare il fidanzato Gian Marco Ciaccia nelle prime puntate per approfondire il legame con Roncaccia.

Dopo il finto matrimonio di fronte agli altri inquilini della Casa, i baci in bagno e le notti insieme, i due sembravano destinati a diventare una coppia a tutti gli effetti. Ora però Piera Meloni, a poche settimane dalla finale, sembra voler frenare, specificando che non sarebbe fidanzata con Alessandro Roncaccia.

Tutto è iniziato quando Silvia Provvedi, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa hanno deciso, per ingannare la noia, di organizzare un’intervista a Piera Meloni, facendole alcune domande scomode sul suo rapporto con Roncaccia.

“Mi preoccupa più il discorso distanza – ha ammesso la concorrente -, perché le ragazze intorno ce le può avere ovunque. Sicuramente sarà strano che finisca questa convivenza, sarà strano ma cercheremo di gestirla, ma in questo momento non ci sto pensando, non mi sto ponendo il problema”. Poco dopo la stessa Piera ha aggiunto una frase decisamente forte: “Non è il mio fidanzato”.

Una risposta che è stata considerata sorprendente, soprattutto perché negli ultimi giorno Piera Meloni era apparsa particolarmente presa da Roncaccia e persino gelosa del suo rapporto con altri concorrenti.

La posizione di Alessandro Roncaccia (infastidito da Marina La Rosa)

Anche Alessandro Roncaccia si è sottoposto, suo malgrado, all’intervista fatta dalle tre ragazze. Le domande scomode hanno piuttosto infastidito il concorrente che ha ribadito di non voler dare un’etichetta alla loro relazione.

“Per me un futuro è famiglia, un futuro prossimo assolutamente sì – ha svelato -. Temo la distanza, non penso sarà un problema nella relazione, ma una difficoltà. Non mi sento innamorato”.

Marina La Rosa ha poi stuzzicato Roncaccia, sottolineando come il ragazzo non sia stato chiaro riguardo a cosa farà per gestire le tantissime fan che lo circonderanno una volta uscito dal Grande Fratello Vip.

“Io ho detto sempre, dal primo giorno, non darò mai un’etichetta al nostro rapporto finché non sono fuori – ha replicato stizzito -. Qua siamo tutti buoni a dire che siamo innamorati, perché è diverso, poi fuori è un’altra cosa e noi ci vogliamo proteggere”.

Non resta che attendere la fine del Grande Fratello Vip per scoprire se fra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni sarà amore, oppure il loro rapporto terminerà dopo la fine del reality condotto da Ilary Blasi. La semifinale della trasmissione nel frattempo è slittata. La prossima puntata andrà infatti in onda il 23 novembre, solo allora scopriremo tutti i finalisti dello show. La finale invece è prevista per il 27 novembre.