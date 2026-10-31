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“Io non piaccio mai a nessuno” ha detto, eppure Marina La Rosa ha avuto la conferma di piacere parecchio a parecchie persone. La psicologa che fu concorrente della prima edizione del reality è, 26 anni dopo, la prima finalista ufficiale della sua edizione Vip. E quasi non ci crede neppure lei. “Sono sempre stata molto divisiva e sono abituata sempre a non piacere. – confessa in studio – Io non piaccio mai a nessuno. Il pubblico non mi ama, non sono una persona di quelle che ti sta simpatica”. Non sarà simpatica, ma è finalista, e si gode il momento: “Questa scelta, sentire l’affetto degli spettatori, è emozionante”.

I concorrenti non ci credevano, ma i sondaggi lo avevano detto

A giocarsi il ruolo di primo finalista del GF Vip 2027 erano rimasti, infine, Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia. Il giovane content creator, vista anche una a dir poco folta schiera di giovanissimi fan, era considerato il vincitore più papabile, seppur una presenza nella casa rivelatasi meno forte di quanto ci si aspettava. A pesare, in particolare, la mancata storia d’amore con Piera Meloni, che per lui ha lasciato il fidanzato ma che in futuro non lo vede al proprio fianco se non per il tempo di un caffè.

Nella diretta di venerdì 30 ottobre Ilary Blasi ha chiesto ai concorrenti di indicare chi dei due coinquilini credevano si sarebbe aggiudicato un posto in finale. La maggior parte di loro ha scelto Alessandro Roncaccia. Persino Valeria Marini ha puntato sul concorrente più giovane, considerando La Rosa fin troppo stratega.

Inaspettatamente, a scegliere Marina è stato invece Alex Belli, ma per motivi diversi. In quello che sembra esser ormai diventato un delirio istrionico a tutti gli effetti, l’attore, convinto di essere protagonista indiscusso del reality (o della soap opera crede di vivere), è alla ricerca di un antagonista e scorge in Marina una possibile candidata al ruolo.

Ma se i compagni di gioco le remano contro, il pubblico fa il tifo per Marina, e non è una sorpresa. Alla vigilia della puntata, i sondaggi ForumFree attribuivano a Marina La Rosa il 41,05% delle preferenze, contro il 22,82% di Alex Belli e l’appena 8,95% di Alessandro Roncaccia.

La rivincita della “gattamorta” del GF

Quando partecipò alla prima edizione del Grande Fratello Marina La Rosa aveva appena 23 anni. Era una giovane donna alla ricerca della propria strada, sfacciata, sicura e sensuale, troppo per il pubblico di allora. I suoi modi da femme fatale le valsero il soprannome di gattamorta e gli spettatori le assegnarono il ruolo di terzo incomodo nella storia d’amore tra Pietro Taricone e Cristina Plevani.

“L’Italia si è fermata a guardarci. – avrebbe raccontato lei anni dopo – Io sono stata amata, odiata, giudicata, insultata, desiderata”. Marina La Rosa è stata parecchie cose, ma di certo mai indifferente. I compagni di gioco continuano a dipingerla con tratti negativi. C’è chi la taccia di poca sincerità, chi, come Alex Belli, ne lamenta il nuovo atteggiamento da “suorina”.

Il pubblico, invece, ha dimostrato di essere di più ampie vedute. Dimenticati gli screzi del passato è pronto a supportare questa nuova versione dell’antica conoscenza. Prima di varcare la porta rossa La Rosa ha dichiarato l’intenzione di provare a smettere di essere la “vincitrice morale” dei reality e provare a vincere davvero. Adesso ne ha davvero l’occasione.