Grande Fratello Vip, tutti contro Marina La Rosa: “Io provoco le persone perché mi diverte”

Smoking, capelli ingellati e zero voglia di scusarsi: Marina La Rosa si prende la scena e spacca lo studio tra chi la applaude e chi non la regge più

IPA Marina La Rosa

Cinque crocette. Tanto è bastato, al Grande Fratello Vip, per trascinare Marina La Rosa sulla “poltrona che scotta” nella puntata di venerdì 23 ottobre. Lei si è presentata in smoking, con i capelli ingellati, pronta a rispondere a mezza Casa e con il televoto eliminatorio che pendeva anche sulla sua testa.

Il caso nasce dalla spesa. Il Grande Fratello aveva concesso cinque crocette in più sulla lista, a patto che partecipassero tutti. Marina La Rosa si è sfilata: a suo dire quel momento diventa ogni volta una gara di urla, e lei, vegetariana, fatica già a reggere i menù a base di carne. Crocette perse, compagni furiosi. La sua replica è stata un laconico “Vi hanno tolto due crocette”. Chiunque abbia diviso un appartamento da studentessa sa che la lista della spesa è un campo minato anche senza telecamere.

Nella stessa settimana aveva sentenziato su Alex Belli un “Va eliminato”, poi derubricato a scherzo, e confidato in giardino il suo piano per Jonathan Kashanian: “Io non potrò mai essere amica di Jonathan, però farò finta”. Almeno sulla trasparenza, nulla da eccepire. Insomma, è la classica villain di Antonella-Elia-memoria che non ci meritiamo ma che abbiamo.

Jonathan Kashanian: “Marina voleva questo momento”

Il primo a parlare è stato proprio Jonathan Kashanian, che con Marina La Rosa ha un conto aperto da settimane (e che già il 12 ottobre l’aveva zittita in diretta). Secondo lui Marina La Rosa voleva esattamente questo momento. Fatta la pace con Alex Belli e chiusa la sfida con lui, si sarebbe sentita sparire, senza più un piedistallo su cui salire. Marina La Rosa, ha detto, accusa spesso Valeria Marini di egocentrismo, ma stavolta il palcoscenico sarebbe sfuggito a lei: “Si è attaccata alla prima cosa che ha trovato”, sapendo benissimo dove sarebbe finita.

Marina La Rosa: “Se le giornate mi annoiano, cerco di fare delle cose”

Marina La Rosa non ha fatto una piega: “Non mi serve esistere per gli altri, io esisto a prescindere”. E cinque crocette, ha aggiunto, non sono certo un motivo per alzarsi. Gli altri, secondo lei, sono entrati per farsi una vacanza, lei per vivere un’esperienza. Quando le giornate la annoiano, si dà da fare. Il resto l’ha detto senza giri di parole: “Io provoco le persone perché mi diverte”.

Cesara Buonamici con Marina La Rosa, Selvaggia Lucarelli molto meno

Le opinioniste, che Ilary Blasi chiama “le ministre della giustizia del Grande Fratello Vip”, si sono spaccate subito. Cesara Buonamici sta con Marina La Rosa “senza se e senza ma”: una donna libera, anche di far innervosire tutti, e una giocatrice vincente, diventata protagonista assoluta con un atto di ribellione a cui gli altri hanno abboccato in blocco. A Jonathan Kashanian, che le aveva dato della gatta morta, ha riservato una stoccata: “Alla dodicesima puntata darle della gatta morta anche no”. Il soprannome nato al primo Grande Fratello, evidentemente, non ha finito di girare.

Selvaggia Lucarelli la pensa all’opposto. Per lei la gatta morta è una cosetta rispetto a quello che Marina La Rosa ha detto a Jonathan Kashanian, dandogli del subdolo e del cattivo. La perfidia sottile degli inizi divertiva, ha ammesso, ma col tempo è diventata una coazione a ripetere: “Vuole timbrare il cartellino della perfidia in tutte le puntate”. Marina La Rosa, secondo l’opinionista, sa che il punto debole degli altri è il cibo, e giocare solo su quello è un po’ facile. Poi una rassicurazione che suona più come una sentenza: “Marina, il ruolo della cattiva è tuo, stai serena”. Cesara Buonamici le ha risposto a stretto giro: “Non vorrai mica che ci diventi buona?”. Ha ragione, ci toglierebbe tre quarti di divertimento.