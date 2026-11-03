“Il miracolo più bello” per gli ex Temptation Island: è nato Salvatore. L’annuncio di Valentina e Antonio

Valentina Riccio e Antonio Panico di "Temptation Island" sono diventati genitori: è nato Salvatore. Il messaggio e i mesi difficili della gravidanza

IPA Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island

Il fiocco è azzurro per Valentina Riccio e Antonio Panico. La coppia conosciuta dal pubblico di Temptation Island ha accolto il primo figlio insieme (Valentina è già mamma di tre figli), il piccolo Salvatore, e lo ha annunciato sui social con un messaggio carico di emozione: “Con gli occhi pieni di lacrime e il cuore che scoppia d’amore, diamo il benvenuto al nostro piccolo Salvatore”. Un lieto fine che arriva dopo mesi intensi, segnati da qualche crisi, un matrimonio rimandato e una gravidanza tutt’altro che semplice.

Valentina Riccio e Antonio Panico genitori: è nato Salvatore

Per descrivere quello che stanno vivendo, gli ex volti di Temptation Island (coppia indimenticabile del programma condotto da Filippo Bisciglia, per sempre legata alla Tribuna Posillipo) hanno scelto parole semplici e piene di stupore. Salvatore, scrivono, è “qualcosa di immenso, di inspiegabile, il miracolo più bello della nostra vita”. Un bambino che ha riempito il loro mondo di una luce nuova e che, nel saluto finale, viene definito con una sola parola, scritta in maiuscolo: “Sei semplicemente VITA”.

L’attesa era stata raccontata passo dopo passo. Pochi giorni fa Valentina Riccio e Antonio Panico avevano condiviso un altro pensiero dedicato al bimbo in arrivo, che ha già riempito ogni spazio della loro vita. E qualche settimana fa era stato Antonio a lasciarsi andare a una dedica tenerissima per il suo “piccolo campione”: un’emozione che faticava a spiegare a parole e la promessa di esserci sempre, “passo dopo passo, per vederti crescere, sorridere e realizzare i tuoi sogni”.

Anche l’annuncio della gravidanza, la scorsa primavera, era stato originale. Valentina e Antonio lo avevano affidato a un video, accompagnato da una didascalia che riassumeva bene il loro stato d’animo: “A volte le parole non bastano”. E quando non bastano, scrivevano, servono i colori, le forme, le note e le emozioni.

Dalla proposta al falò alla paura del parto prematuro

Nell’estate del 2025 Valentina e Antonio sono entrati nel villaggio di Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto, e il percorso è stato tutt’altro che tranquillo. Al falò di confronto, però, hanno deciso di ricominciare insieme, sigillando la scelta con una proposta di matrimonio davanti alle telecamere.

I preparativi per le nozze si sono poi fermati. Ad aprile Valentina aveva spiegato che il matrimonio era stato rimandato, ammettendo anche qualche discussione di troppo, e nello stesso periodo era arrivata la notizia più bella: la gravidanza, già al terzo mese. Un figlio desiderato soprattutto da Antonio e arrivato prima del previsto, come aveva raccontato lei stessa.

Il momento più delicato risale ad agosto, quando Valentina è stata ricoverata in ospedale per il rischio di un parto prematuro. Mancavano ancora pochi mesi alla nascita, e i medici hanno fatto il possibile per prolungare la gravidanza. Lei aveva rassicurato i follower, spiegando di affidarsi completamente ai medici, e aveva ringraziato Antonio per non averla lasciata sola nemmeno per un istante. Quell’attesa, vissuta con il fiato sospeso, oggi ha il volto di Salvatore. E per Valentina e Antonio si apre il capitolo più importante.