Temptation Island, Valentina Riccio incinta ricoverata in ospedale: rischia il parto prematuro

Valentina Riccio, incinta del compagno Antonio Panico, è stata ricoverata in ospedale: il messaggio su Instagram e come sta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Filippo Bisciglia

Valentina Riccio, protagonista di Temptation Island, è stata ricoverata in ospedale. Incinta del primo figlio da Antonio Panico, compagno e concorrente dello show condotto da Filippo Bisciglia, la donna ha svelato di essere finita al pronto soccorso perché rischia che il suo bambino venga alla luce troppo presto.

Temptation Island, Valentina Riccio incinta ricoverata in ospedale

L’annuncio di Valentina Riccio è arrivato nelle Stories di Instagram, dove ha inizialmente ripostato una foto pubblicata dal compagno, Antonio Panico, in cui si vede un macchinario per monitorare lo stato di salute del bambino. “Stai calmo amore mio, ci vuole ancora tempo, non fare scherzi – ha scritto Antonio -. Aspetta altri due mesi”.

Poco dopo Valentina ha spiegato la situazione, raccontando di essere corsa in ospedale perché rischia un parto prematuro. Attualmente l’ex protagonista di Temptation Island si sta sottoponendo a tutte le cure necessarie e i medici stanno facendo il possibile per evitare che il piccolo nasca prima del previsto.

“Amici, grazie infinite per i tantissimi messaggi e per le chiamate – ha scritto, pubblicando un’immagine in bianco e nero in cui stringe la mano del compagno -. Come sempre, non ci sono parole per ringraziarvi per tutto l’affetto che mi state dimostrando. Sono ricoverata in ospedale e stanno facendo tutte le cure e tutto il possibile per evitare che il mio piccolo nasca, perché è ancora troppo presto. In momenti come questo mi affido completamente ai medici e, soprattutto, alla speranza che tutto andrà bene”.

Poi rivolgendosi al compagno ha aggiunto: “Grazie a te vita mia che non ci lasci un solo secondo. Ti amo”.

L’amore di Valentina e Antonio a Temptation Island

Valentina e Antonio formano una delle coppie più amate della scorsa edizione di Temptation Island. Dopo un percorso piuttosto burrascoso all’interno del reality, condito da frasi cult (come quella sulla Tribuna Posillipo) e da fughe dal villaggio. Al falò di confronto però i due si erano ritrovati e avevano deciso di tornare insieme, con tanto di proposta di matrimonio di fronte alle telecamere.

I preparativi delle nozze erano poi stati interrotti da una splendida notizia, l’arrivo del primo figlio della coppia. L’arrivo del piccolo aveva portato nuova serenità nella coppia, spesso al centro di liti e addii improvvisi. Lo scorso aprile Valentina aveva annunciato di essere incinta in un video in cui appariva raggiante insieme al compagno.

“Siamo qua per annunciarvi una cosa”, aveva detto l’ex concorrente di Temptation Island che era stata interrotta da Antonio, sempre pronto a scherzare e divertire i fan: “In questa settimane ci state inondando di domande su Valentina. È incinta o no? Vogliamo dirvelo, Valentina non è incinta”.

“Scherza, in realtà sono al terzo mese di gravidanza, ancora non conosciamo il sesso anche se io penso sia un maschio – aveva aggiunto Valentina -. Lo potremo scoprire il prossimo mese e faremo una grande festa a Napoli. Ci teniamo a ringraziare tutti per l’affetto”.

Solo qualche settimana fa Valentina aveva pubblicato uno scatto che la ritraeva con il pancione, realizzato per festeggiare il suo compleanno.