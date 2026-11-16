“Ciao, mamma”: Veronica Ruggeri incinta, l’annuncio con un video tenerissimo

Getty Images Veronica Ruggeri

L’indiscrezione circolava da giorni, ma adesso è arrivata la conferma più dolce: Veronica Ruggeri è incinta. L’inviata de Le Iene ha scelto i social per annunciare la gravidanza, con un video che mostra le immagini dell’ecografia e, in sovrimpressione, alla fine, due parole soltanto: “Ciao, mamma”. Nella didascalia, con tanto di tag al compagno Vito Dell’Erba, musicista del duo Viito, la giornalista ha scritto: “La vita è meravigliosa”. Per lei, è il primo figlio. Un sogno che non aveva mai nascosto e che, dopo le indiscrezioni, ha deciso di raccontare a modo suo, con poche parole e tanta tenerezza.

Veronica Ruggeri incinta: l’annuncio con un video sui social

Poche immagini, ma che non hanno di certo bisogno di ulteriori spiegazioni: nel video pubblicato sui social da Veronica Ruggeri scorrono alcuni dei momenti più importanti di questo viaggio appena iniziato, la dolce attesa. Della gravidanza si parlava da una settimana, da quando i giornali avevano anticipato la notizia

In quel momento, non aveva ancora detto nulla pubblicamente, anche se (stando alle indiscrezioni) con amici e colleghi non ne aveva fatto mistero. Ha semplicemente aspettato il momento giusto per dirlo con le sue parole. E non è l’unica bella notizia in casa Le Iene: pochi giorni fa anche Veronica Gentili ha annunciato in diretta di aspettare una bambina, la prima con il compagno Massimo Galimberti.

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