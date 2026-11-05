“Veronica Gentili incinta a 44 anni”, l’indiscrezione sulla conduttrice de Le Iene

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Mediaset Veronica Gentili

Cicogna in volo per Veronica Gentili. Pare che la conduttrice e giornalista sia incinta e pronta a diventare mamma per la prima volta a 44 anni. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia, secondo cui il volto de Le Iene sarebbe già in una fase avanzata della gravidanza. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe una svolta importante nella vita privata della presentatrice, da sempre molto riservata quando si tratta di sentimenti e famiglia.

Veronica Gentili incinta, l’indiscrezione e i look sospetti a Le Iene

Stando ai rumors, Veronica Gentili sarebbe in dolce attesa e la gravidanza sarebbe già piuttosto avanzata. Un momento speciale che la conduttrice starebbe vivendo con discrezione, ma senza farne necessariamente un segreto tra i corridoi di Cologno Monzese. Dove la notizia sarebbe corsa velocemente in queste settimane.

A incuriosire sono anche gli outfit sfoggiati nelle ultime puntate de Le Iene. Sempre elegante e attenta alle tendenze, Veronica sembra aver privilegiato recentemente blazer oversize, giacche dalle linee morbide e ampi camicioni di pelle. Scelte di stile glamour che, alla luce delle ultime notizie, appare come un possibile tentativo di nascondere un pancino in crescita.

Per ora, però, sono soltanto supposizioni: dalla diretta interessata non è ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale. Né una smentita, né una conferma.

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Veronica Gentili e il desiderio di maternità

In attesa di qualche dettaglio in più, va sottolineato che Veronica Gentili non ha mai nascosto il sogno di diventare madre. E un’eventuale gravidanza non sarebbe altro che la realizzazione di un desiderio coltivato da tempo.

Soltanto un anno fa la giornalista ha parlato apertamente della possibilità di diventare mamma, lasciando intravedere un lato più intimo e vulnerabile della sua personalità.

“All’ordine del giorno semmai potrebbe esserci un figlio. Lo desidero da tempo ma l’ultimo periodo è stato molto complicato e doloroso, per via della morte di mio papà”, ha confidato. Parole sincere quelle della conduttrice, che raccontano il desiderio di costruire una famiglia, ma anche il dolore per la perdita del genitore.

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Nel 2024 Veronica ha perso l’adorato padre, l’avvocato Giuseppe Gentili con il quale ha sempre avuto un ottimo rapporto.

E c’è già chi immagina un annuncio televisivo sulle orme di Ilary Blasi. Era il 27 settembre 2015 quando l’ex moglie di Francesco Totti sorprese il pubblico de Le Iene, e il collega Teo Mammucari, annunciando in diretta la sua terza gravidanza, quella della piccola Isabel. Veronica Gentili potrebbe fare lo stesso?

Chi è Massimo Galimberti, il compagno di Veronica Gentili

Accanto a Veronica Gentili, da oltre dieci anni, c’è Massimo Galimberti, sceneggiatore, consulente editoriale, story editor e docente universitario. Originario di Pescara e più grande della conduttrice di circa dieci anni, Galimberti ha conseguito un dottorato in Cinema e insegna nelle università romane Roma Tre e La Sapienza.

La loro storia d’amore è iniziata nel 2014 e, da allora, i due hanno costruito un rapporto solido, scegliendo di proteggere la propria intimità dalle attenzioni del gossip. Convivono a Roma e raramente condividono pubblicamente dettagli della loro quotidianità.